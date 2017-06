Reabilitação falha reforço antissísmico

Na explicação dos ganhos obtidos, Mário Lopes deu o exemplo de Nórcia, em Itália, onde a reabilitação evitou que a localidade sofresse destruição similar à da vizinha Amatrice.



Segundo o engenheiro, não há uma prática de reforço sísmico dos edifícios quando são reabilitados, recordando que "essas medidas não eram obrigatórias até 1958". O custo destas obras varia de 20 a 230 euros por metro quadrado. "Representam um acréscimo nos custos de 12 a 30%".Na explicação dos ganhos obtidos, Mário Lopes deu o exemplo de Nórcia, em Itália, onde a reabilitação evitou que a localidade sofresse destruição similar à da vizinha Amatrice.

Portugal apresenta uma fraca intervenção na reabilitação dos edifícios para fazer frente a um terramoto. A tal ponto que, a ocorrer um sismo semelhante aos verificados em Itália, no ano passado, "centenas de casas serão destruídas em Lisboa", alerta Mário Lopes, professor do Instituto Superior Técnico.No seminário ‘A Realidade da Reabilitação Sísmica do Parque Edificado’, que decorreu em Lisboa, também João Estevão, da Universidade do Algarve, referiu que um sismo desta dimensão na falha de Carcavai, entre Loulé e Quarteira, destruiria a maior parte das casas em alvenaria.Mário Lopes acrescentou, por sua vez, que na baixa pombalina, em Lisboa, "há intervenções que enfraquecem a resistência dos edifícios, em particular a estrutura de madeira em gaiola".