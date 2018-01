Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Receitas da hotelaria algarvia ultrapassam os mil milhões de euros

Dados até novembro apontam para novos máximos de dormidas e receitas na região.

Por João Mira Godinho | 08:49

Até novembro, as receitas da hotelaria algarvia ultrapassaram os mil milhões de euros de proveitos globais. O valor representa uma subida de 13,1% face a 2016. Os dados já conhecidos relativos a 2017 apontam para um ano de "novos recordes de dormidas e proveitos", diz a Região de Turismo do Algarve (RTA).



Recorrendo aos números recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a RTA destaca que, até novembro de 2017, "registaram-se na região mais de 18,5 milhões de dormidas" e, no mesmo período, o Algarve recebeu "perto de quatro milhões de hóspedes". Todos os valores agora conhecidos representam uma subida em relação a 2016. Só no que diz respeito ao mês de novembro, a região "concentrou 20,8% das dormidas em solo nacional" e, "contrariando a tendência do País, a estada média no Algarve subiu ligeiramente", adianta ainda a RTA.



"Os resultados divulgados antecipam mais um ano recorde para a região, fruto do excelente trabalho que todo o setor turístico está a desenvolver no Algarve", comentou Desidério Silva, presidente da RTA. Referindo que a região está a consolidar o crescimento sustentado ao longo de todo o ano, o responsável promete "continuar a investir em programas complementares ao ‘sol e mar’" para aumentar a procura nos meses da época baixa.



A maioria dos turistas continua a ser proveniente do estrangeiro e, em particular, do Reino Unido. Mas confirma-se "um recuo no mercado britânico" em relação a outros anos.



PORMENORES

Subida geral

Os 18,5 milhões de dormidas registadas até novembro representam uma subida de 5,4 % em relação ao mesmo período de 2016. Os hóspedes subiram 4,8%, para perto dos quatro milhões.



Alternativas

O programa cultural ‘365 Algarve’, o ‘Cycling & Walking’, turismo da natureza, a gastronomia e os vinhos são as apostas da RTA como alternativas para atrair visitantes na época baixa.



Outros mercados

Apesar da descida verificada em 2017, o mercado britânico continua a ser o principal emissor de turistas para o Algarve. É seguido pela Alemanha, Espanha, França e ainda pela Holanda.