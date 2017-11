Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Renovações das cartas de condução atrasadas

Médicos de família têm dúvidas nos procedimentos.

Por Tiago Griff | 08:56

Dúvidas dos médicos de família em relação às novas avaliações físicas, mentais e psicológicas dos atestados para as cartas de condução de candidatos do Grupo 2 (que engloba condutores de ambulâncias e de veículos de bombeiros) têm criado constrangimentos e atrasos nos processos.



Um dos afetados conta que, na Unidade de Saúde Familiar Farol, em Faro, lhe foi pedido que esperasse duas semanas para regularizarem a situação.



"Disseram-me que o questionário que usam para avaliar os condutores era muito extenso e que tinha de esperar mais duas semanas para voltar a tentar fazer a avaliação", explicou ao CM António Miguel, de 65 anos, que está obrigado a renovar a carta de condução devido à idade e precisa de um título do Grupo 2.



Em esclarecimento, a Administração de Saúde do Algarve confirmou os "constrangimentos que se têm sentido" devido às "dúvidas colocadas pelos médicos" e revelou que esta é uma situação que se tem registado a nível nacional.



"A obrigatoriedade da emissão eletrónica do atestado do Grupo 2 requer uma avaliação mais específica e exigente", assume a ARS.