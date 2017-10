Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

80% do País vítima de seca extrema

Campanha visa sensibilizar para a necessidade de não lavar quintais nem automóveis com água corrente.

Por João Saramago | 03.10.17

Sensibilizar a população para reduzir o consumo de água, nomeadamente na lavagem de quintais e automóveis, levar os agricultores a mudar as culturas de milho de regadio por sequeiro, e operacionalizar o uso de autotanques são algumas das medidas ontem decididas na reunião interministerial que visa minimizar os efeitos da seca.



A Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca estima que 80 % do território esteja sob efeito de seca severa e extrema. Uma situação que terá novo agravamento perante o calor intenso que se verifica. Ontem Lousã foi a localidade mais quente com 36 graus.



Na estratégia definida pelo Governo é levado em conta que o tempo seco irá continuar, com os modelos meteorológicos a indicarem precipitação abaixo do habitual para a época, tanto neste mês como em novembro e dezembro. Ao mesmo tempo, há a tendência que a temperatura será superior ao habitual.



As condições meteorológicas definiram que "nas águas subterrâneas de Trás-os-Montes, Beiras e Alentejo registam maior escassez de água por comparação com a seca de 2005", explicou ao CM o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.



Em relação às águas armazenadas em albufeiras, a bacia do Sado regista também uma pior situação. Dados da Agência Portuguesa do Ambiente colocam esta área no vermelho com uma volume de armazenamento de 18%. Carlos Martins admitiu ainda haver o risco iminente de escassez de água nos concelhos servidos pela barragem de Fagilde: Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo. No Alentejo as limitações são já sentidas em Alcácer do Sal, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Santiago do Cacém, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. Só o Litoral Algarvio melhorou face a 2005. Devido à falta de água nas barragens, a produção de eletricidade caiu para metade face a um ano normal.



286 milhões de euros, foi quanto custou aos cofres do Estado a seca de 2005, de acordo com os dados divulgados pela Comissão para a Seca criada à época. A maior fatura foi para compra de combustíveis para as centrais termoelétricas face à escassez de água nas barragens.



Pior seca foi em 1945

A pior seca registada e documentada em Portugal ocorreu em 1945. A segunda seca mais grave teve lugar em 2005, ano em que 68% do território ficou em seca extrema e severa.



Água racionada para 3 mil

Em 2005 houve a necessidade de abastecer com autotanque 11 891 habitantes de 16 concelhos. Para 3564 destes habitantes houve a imposição de reduzir o fornecimento.