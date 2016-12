Saiba qual o estado do tempo para esta quarta-feira

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.O IPMA colocou ainda sob 'Aviso Amarelo' os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda por causa do nevoeiro persistente até às 12h00 de hoje.O Instituto prevê para hoje no grupo ocidental dos Açores (Corvo e Flores) céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade ao longo da tarde, períodos de chuva, passando a aguaceiros e vento sueste fresco a muito fresco com rajadas até 65 quilómetros por hora, rodando para leste e tornando-se fraco para a noite.No grupo central, a previsão aponta para céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, que poderá ser forte, condições favoráveis a ocorrência de trovoadas e vento sueste fresco a muito fresco com rajadas até 80 quilómetros por hora, tornando-se bonançoso a moderado.Para o grupo oriental prevê-se céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, que poderá ser forte em especial a partir da tarde, condições favoráveis a ocorrência de trovoadas e vento sueste fresco a muito fresco, temporariamente forte com rajadas até 75 quilómetros por hora na ilha de Santa Maria.Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão oscilar entre 12 e 17 graus Celsius, na Horta entre 13 e 17 e em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada entre 15 e 18.No que diz respeito ao continente, o Instituto prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado no Algarve, e moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul, formação de geada, em especial no interior Norte e Centro.A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial no nordeste transmontano e na parte norte da Beira Alta onde poderá persistir até meio da tarde e pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 07 e 15 graus Celsius, no Porto entre 05 e 17, em Vila Real entre 01 e 10, em Viseu entre 02 e 16, em Bragança entre 0 e 11, na Guarda 01 e 11, em Coimbra entre 05 e 16, em Castelo Branco entre 05 e 15, em Santarém entre 06 e 17, em Évora entre 04 e 17, em Beja entre 06 e 16 e em Faro entre 11 e 19.