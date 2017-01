Santa Casa vai ter apostas online

Portugal tem um mercado regulado de jogos e apostas online desde junho de 2015, através do Decreto-lei nº 66/2015, de 29 de abril. O consórcio vai apostar nos jogos que a lei permite. Será requerida "licença de exploração para apostas desportivas à cota, apostas hípicas mútuas e jogos de fortuna e azar, sendo que a disponibilização dos diferentes tipos de jogo não está completamente fechada".O valor do investimento não foi anunciado. O vice-provedor da SCML, Edmundo Martinho, será o presidente do conselho de administração do novo consórcio. As receitas serão distribuídas pelas cinco entidades que compõem a sociedade.No que diz respeito à SCML, o montante que lhe será destinado será "integralmente para a obra social, também designada de Boas Causas, que abrange diversas áreas como a ação social, a cultura, a saúde, o desporto, entre outras".