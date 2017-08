SATA sem voos gera protestos e deixa Xutos sem concerto

SATA Air Açores justifica situação com más condições meteorológicas e falta de visibilidade.

Por Catarina Figueiredo | 19:00

Sete voos entre a Ilha das Flores e a Ilha do Faial, operados pela SATA Air Açores para outros pontos do arquipélago açoreano, foram cancelados entre quarta e sexta-feira. Segundo explicou aoo porta-voz da companhia aérea, António Portugal, a situação deve-se a condições meterológicas desfavoráveis e falta de visibilidade para voar.Estes cancelamentos têm motivado protestos e queixas por parte de passageiros. João Paulo Corvelo, deputado do CDU na Ilha das Flores, expressou o seu descontentamento através das redes sociais."O problema de maior gravidade tem ocorrido com pessoas que necessitam de sair da ilha das Flores para a realização de exames e consultas médicas de especialidade com algum carácter de urgência. Parece de absoluto bom senso que essas pessoas fossem reacomodadas em voos matinais, o que não tem ocorrido, tendo vindo a ser reacomodados em voos ao final da tarde e assim perdendo as suas marcações médicas agendadas com grande antecedência", escreveu o político na sua página pessoal de Facebook "Na impossibilidade de voar devido às condições metereológicas e uma vez que é impossível realizar aterragens noturnas nos ditos aeroportos [Flores e Horta], foram criados voos extra nos dias seguintes. Nesta altura do ano os voos inter-ilhas estão cheios, por isso é complicado acomodar todos os passageiros em ligações que já existam", explica.Segundo as palavras do porta-voz da companhia aérea dos Açores, esta situação é algo comum no arquipélago durante todo o ano. Preparada para estas eventualidades, a SATA garante que providencia aos passageiros o "pagamento de todos os custos relacionados com alimentação, alojamento e transporte pessoal", provocados pelo constrangimento causado pelo cancelamento dos voos.O cancelamento dos voos inter-ilhas afetou a agenda de concertos dos Xutos e Pontapés. A banda, que ia atuar no palco do Festival Cais das Poças, nas Flores, este fim-de-semana, viu-se obrigada a desmarcar o espetáculo.O grupo utilizou o Facebook para demonstrar o seu descontentamento perante a situação e a companhia aérea."O que sentimos é que, lamentavelmente, a SATA é uma empresa sem quaisquer condições para operar, uma vez que os atrasos são demasiado frequentes e os cancelamentos constantes. Assim, os Xutos&Pontapés informam que não voarão na SATA, enquanto não forem garantidas condições razoáveis para viajar", pode ler-se na página oficial da banda.A banda lamentou o sucedido e diz esperar justificação por parte da companhia aérea.