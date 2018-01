Agricultores dizem que ajuda do Governo para situação da seca "ainda não chegou"

Eduardo de Oliveira e Sousa disse que dos 15 milhões de euros anunciados apenas foram pagos cerca de 20 mil euros.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse esta terça-feira que a ajuda do Governo para a situação de seca "ainda não chegou", revelando que dos 15 milhões de euros anunciados apenas foram pagos cerca de 20 mil euros.



"Quem sentiu e está ainda a sentir na pele os efeitos da seca dramática que Portugal atravessa são os produtores pecuários", afirmou o presidente da CAP, Eduardo de Oliveira e Sousa, indicando que os agricultores "solicitaram ajuda no início da primavera do ano passado, ajuda essa que ainda não chegou" quando já começou o ano de 2018.



De acordo com o representante dos agricultores, "o apoio efetivo pago, neste momento, é de cerca de 20 e poucos mil euros de 15 milhões potenciais que foram colocados à disposição dos agricultores".



"Alguma coisa correu mal e isso tem que ser analisado, tem que se verificar porque é que ainda não foi possível os agricultores terem recebido essas verbas e porque é que demoraram tanto tempo numa situação de emergência", declarou o dirigente da CAP.