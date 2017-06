Seis mil enfermeiros boicotam serviços

O CM confrontou o Ministério da Saúde com a posição dos enfermeiros e o recurso dos hospitais a tarefeiros, mas não obteve resposta.



Os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica ameaçam parar os blocos de partos de todo o País, a partir do dia 3 de julho, se não passarem a receber como tal. O problema, refere a Ordem dos Enfermeiros, afeta um total de cerca de 6000 profissionais, que incluem também especialistas em saúde Comunitária, Médico-Cirúrgica, Reabilitação, pediátrica e mental.Sem uma resposta que vá ao encontro dos enfermeiros, os serviços das várias unidades de saúde de norte a sul do País estão em risco de rutura. Os especialistas vão prestar cuidados de enfermagem geral e não especializada. "Exigimos uma resposta do Ministério da Saúde para um problema que já conhece há um ano e meio. O ministério pode criar uma solução transitória para estes profissionais e mais tarde colocar em discussão a carreira", explica aoAna Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros.Numa carta dirigida ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e ao primeiro-ministro António Costa, a Ordem alertou para "a pretensão já anunciada pelo hospital Amadora-Sintra de contratar tarefeiros para substituir os enfermeiros especialistas.