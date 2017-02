Sines vai estar sem eletricidade este domingo

A EDP Distribuição vai interromper o fornecimento de eletricidade a algumas zonas de Sines, no próximo domingo. O corte está previsto para o período da manhã, entre as 8h e as 12h.



Após a confusão instalada em torno das interrupções previstas para dia 22 de janeiro, o secretário de Estado da Energia garantiu que já estão a ser alteradas as regras que regem a comunicação destas intervenções.

O secretário de Estado, Seguro Sanches, admitiu esta quarta-feira no Parlamento que a informação sobre os cortes do passado dia 22 de janeiro apanhou de surpresa, os serviços e as autarquias. E que a prova de que alguma coisa já mudou, foi o facto da Câmara de Sines já ter sido avisada dos cortes do próximo domingo.