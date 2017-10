Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Submarino vai investigar fundo do mar

Veículo foi comprado pela Universidade do Algarve por 55 mil euros.

Por José Carlos Eusébio | 08:42

A Universidade do Algarve vai dispor de um veículo submarino não tripulado, que consegue atingir 100 metros de profundidade.



O equipamento autónomo, que representa um investimento de 55 mil euros, comparticipado por fundos comunitários, destina-se a ser usado no projeto científico OCASO - Observatório Costeiro Ambiental do Sudoeste, que envolve entidades portuguesas e espanholas.



"É um projeto científico na área da oceanografia e tem como objetivo aprofundar o conhecimento da costa do sudoeste da Península Ibéria", explica ao CM Flávio Martins, investigador da Universidade do Algarve.



O veículo não tripulado, com cerca de 1,5 metros de comprimento e com autonomia de oito horas, dispõe de sensores, que permitirão obter vários dados, como a temperatura, salinidade e pressão.



Dados recolhidos poderão ser usados por pescadores

Este projeto científico é desenvolvido ao longo de três anos e envolve, além da Universidade do Algarve, a sua congénere de Cádis (Espanha), o Instituto Hidrográfico (Portugal), Puertos del Estado (Espanha) e o Instituto Espanhol de Oceanografia.



Os dados recolhidos serão depois trabalhados através de modelos científicos e vão permitir, por exemplo, fazer previsões sobre o estado do mar que poderão ser usados por pescadores, na aquicultura ou nos transportes marítimos.



PORMENORES

Entregue em dezembro

O novo equipamento submarino não tripulado, que é fabricado por uma empresa portuguesa, "deverá ser entregue no próximo mês de dezembro", revelou ao CM Flávio Martins.



Contrato de aquisição

O contrato de aquisição do veículo submarino autónomo foi celebrado entre a empresa e a Universidade do Algarve no passado dia 1 do corrente mês.