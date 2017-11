Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tartaruga de 100 quilos volta ao mar

Animal viveu nos últimos 20 anos no Aquário Vasco da Gama.

09:32

Uma tartaruga comum (Caretta caretta), com cerca de 100 quilos, foi devolvida ao mar pela Polícia Marítima e pela Estação Salva-Vidas de Aveiro, na passada quinta-feira.



A devolução do animal, que viveu nos últimos 20 anos no Aquário Vasco da Gama, contou com a colaboração do Centro de Reabilitação de Animais Marinhos.



Durante os últimos anos, a tartaruga foi alvo de reabilitação e preparação para que se pudessem reunir as condições meteo-oceanográficas favoráveis para o regresso ao mar.