Utentes de lar posam com cães em calendário

Os utentes do Lar da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso vão aparecer num calendário solidário, acompanhados por amigos de quatro patas. A habitual sessão com cães, promovida em parceria com a associação CAPA, levou ontem uma maquilhadora e um fotógrafo profissionais até ao lar e o resultado foi surpreendente."Eles simplesmente adoraram. Colaboraram em tudo e mostraram-se entusiasmados com a produção. Já para não falar, claro, do contacto com os cães, que eles estão sempre à espera", contou aoNuno Jesus, um dos responsáveis da associação sem fins lucrativos, que recolhe cães abandonados e os disponibiliza para adoção. A sessão de ontem foi, para a instituição e para a CAPA, "mais um momento inesquecível".A CAPA levou cinco cães adultos e dois cachorros para o contacto com os idosos. "As fotografias mostram bem a alegria de uns e de outros", refere Nuno Jesus. Para cada mês do ano, os idosos foram "vestidos a rigor" e foi tirada uma fotografia de grupo, onde surgem os utentes do lar e os sete ‘patudos’.