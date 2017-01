Vaticano analisa cinco milagres da Irmã Lúcia

"Temos de ter em conta que estamos na presença de uma pessoa que viveu quase 98 anos e que escreveu muito - só cartas recolhemos mais de 11 mil - e isto tornou o processo muito complexo", disse a irmã Ângela Coelho, a vice-postuladora da causa de beatificação.A documentação, que vai ser lacrada em sessão solene marcada para 13 de fevereiro, em Coimbra, quando passam 12 anos sobre a morte da vidente, será depois enviada para a Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano, que a analisará cuidadosamente.Se o exame for positivo, Lúcia será declarada venerável. Depois serão analisados os milagres e se algum for considerado autêntico, será beatificada.