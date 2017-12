Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Próximo sorteio do Euromilhões com jackpot de 25 milhões de euros

Já é conhecida a chave do sorteio desta sexta-feira.

22.12.17

Já são conhecidos os números do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira.



Os números em questão são: 5, 24, 30, 31 e 43. As estrelas sorteadas são o 3 e o 6.



Chave do concurso 51/2017 do M1lhão, sorteada hoje, corresponde ao código JZH 11569.



O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a um apostador que jogou no portal da Santa Casa.



Quanto ao sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, não houve quaisquer totalistas, pelo que o próximo sorteio, na terça-feira, terá um jackpot no valor de 25 milhões de euros.