O Flash da Adobe tem os dias contados

Empresa anuncia que o programa será descontinuado em 2020.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 16:20

Outrora essencial para correr jogos e vídeos em cerca de 98% dos computadores de todo o mundo, o programa Flash, da Adobe, vai ser descontinuado. A empresa anunciou que, a partir de dezembro 2020, vão acabar os desenvolvimentos e suporte ao Flash.

Até lá, progressivamente, a Adobe incentiva os programadores a utilizarem outras tecnologias, em especial de código aberto, que também funcionem em dispositivos móveis. O flash começou a cair em desuso nos últimos anos, particularmente depois da Apple recusar incorporar o programa nos seus dispositivos móveis e de o seu fundador, Steve Jobs, ter criticado o desempenho e segurança da desta tecnologia da Adobe.

O programa, que já era considerado muito pesado e apresentava graves falhas de segurança foi durante 20 anos um dos suportes preferidos para criação de ‘players’ de vídeo e jogos em navegadores de Internet.

À semelhança da Apple, que no entanto vai manter o suporte Flash no navegador Safari e no sistema MacOS, outros gigantes tecnológicos, como a Google, a Microsoft e a Mozilla, já vieram apoiar a decisão da empresa de acabar com o programa.

Agora, os programadores, web designers e empresas com sites ainda dependentes de Flash (que, segundo a Google, representam 17% dos computadores de todo o mundo), terão que optar por outros suportes como, por exemplo HTML5 e WebGL, até dezembro de 2020.