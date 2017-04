Administradora da TVI lidera salários do setor

Apesar da RTP ainda não ter divulgado as suas contas, em 2016, Gonçalo Reis (presidente) deverá ter recebido 122 mil euros. Já Nuno Artur Silva ganhou mais de 90 mil e Cristina Vaz Tomé 78 mil.

Rosa Cullell, a administradora delegada do grupo Media Capital, que detém a TVI, foi a gestora das empresas de media com canais de TV em sinal aberto, que mais ganhou no ano passado. No total, a sua remuneração bruta atingiu os 495 mil euros. Deste valor, 375 mil foram de salário fixo, o que significou um aumento de 25 mil euros face a 2015.Já Miguel Pais do Amaral, presidente do Conselho de Administração (CA) do grupo, recebeu 166 mil euros, um corte de 43 mil euros em relação ao ano anterior. Contactada, a Media Capital optou por não fazer comentários.No grupo Impresa, dono da SIC, o administrador delegado Francisco Pedro Balsemão recebeu 236 mil euros (20 mil euros mensais, já que só entrou em funções a 6 de março), um salário mais baixo do que o seu antecessor, Pedro Norton, que em 2015 recebeu quase 398 mil euros (28 400/mês).Francisco Pinto Balsemão teve um salário de 106 mil euros, menos 10 mil euros do que no ano transato e 34 mil do que em 2014. Contudo, o presidente do CA acumula o salário à sua pensão, que está fixada em 185 mil euros. Contas feitas, recebeu 291 mil euros. Ao, fonte oficial do grupo justificou que a diminuição nos vencimentos se "enquadra na política de contenção de custos".