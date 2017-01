Balsemão quer menos publicidade na RTP 1

Contactada pelo CM, a RTP não fez comentários. Já a TVI não respondeu até ao fecho desta edição.



O grupo de Pinto Balsemão considera que esta alteração seria "benéfica para todo o setor" e defende mesmo que o modelo da britânica BBC e da espanhola TVE, "que não têm publicidade, deveria ser ser implementado em Portugal".Contactada pelo, a RTP não fez comentários. Já a TVI não respondeu até ao fecho desta edição.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O fundador da SIC quer que a RTP reduza o tempo de publicidade de seis para 4,5 minutos/hora. Questionada pelo, fonte oficial da Impresa assume que o grupo "tem feito diligências" junto do Governo "no sentido de recordar a necessidade de cumprir o protocolo assinado em 2003 pela RTP, SIC e TVI e homologado pelo Governo".Esse documento, acrescenta, "prevê a redução da publicidade na RTP para 4,5 minutos por hora caso os operadores privados cumpram um conjunto acrescido de contrapartidas de prestação de serviço público". E a SIC acredita que "está aberto o caminho para o Governo poder decidir" nesse sentido.Contudo, a tutela não tem o mesmo entendimento. Ao, o gabinete do ministro da Cultura, Luís Castro Mendes, adianta que "o Governo não está a equacionar diminuir o espaço publicitário na RTP, pois esta receita ainda é necessária para o equilíbrio financeiro da empresa", acrescentando que a redução presente no protocolo constava de "um anexo" e que era "um cenário hipotético que nunca foi objeto de decisão pelos sucessivos governos".