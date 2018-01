Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantores portugueses fazem sucesso internacional

Andreia Rio é mais um caso de uma emigrante lusa a dar nas vistas em formatos como ‘The Voice’ e ‘Got Talent’.

Por Duarte Faria | 09:01

Chama-se Andreia Rio, é portuguesa, vive na Bélgica e deixou o júri da versão local do concurso de talentos ‘The Voice’ em lágrimas ao interpretar (com muito sentimento) o fado ‘Ó Gente da Minha Terra’, de Mariza.



Natural de Sapiões, Vila Real, a emigrante de 30 anos é enfermeira e a sua atuação valeu-lhe muitos aplausos e a passagem à próxima fase. "Obrigado, Andreia, pelo teu talento. Não sei a tua história, ou o que fizeste para chegar aqui, mas identifiquei-me com o que cantavas e fui profundamente tocado pela atuação", disse Slimane, vencedor do ‘The Voice’ francês, e o único jurado que acabou por virar a cadeira.



Andreia Rio mostrou-se feliz com o resultado e prometeu continuar a "cantar pelo povo português e a mostrar o talento à Bélgica e aos filhos", que vivem com ela e com o marido, Renato Gonçalves, no país.



Mas Andreia - que até já tinha participado em programas semelhantes em Portugal, mas nunca foi escolhida - é apenas um dos muitos emigrantes portugueses que têm feito sucesso em formatos televisivos lá fora nos últimos anos. Em junho último, Lisandro Cuxi, nascido em Portugal, venceu a edição francesa do ‘The Voice’, com apenas 17 anos.



Antes, em 2016, Marcos Bessa, designer da Lego, de 26 anos, deu nas vistas no ‘Got Talent’ da Dinamarca, e Mickael Santos, 21 anos, pedreiro, emocionou o júri do ‘Got Talent’ francês ao ponto de receber o ‘botão dourado’, que lhe permitiu passar diretamente à fase final do concurso.



Já no final de 2017, Tiago Ribeiro da Costa, de 19 anos, interpretou ‘Angel By The Wings’, de Sia, na edição alemã do ‘The Voice’, virou as cinco cadeiras dos jurados e foi aplaudido de pé.