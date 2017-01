Carlos Magno espera que sucessor na ERC "seja um jornalista"

"Desejo que [os reguladores dos media] venham do setor, sejam profissionais e educados", afirmou, apontando que "um louco à frente da ERC pode causar muitos disparates".



O presidente da ERC disse ainda que o balanço dos seus cinco anos à frente da ERC será entregue ao presidente Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, na altura da sua saída do regulador.



Sobre o jornalismo, considerou que "é preciso defender o espaço editorial, é devolver o poder aos jornalistas, é preciso voltar a cumprir as regras básicas da profissão", afirmou, salientando que "é preciso evitar que os transgénicos produzam notícias e comentários de todo tipo de tropelias".



Defendeu ainda que "é preciso que os jornalistas ajudem os administradores".



Acrescentou que se cada órgão de comunicação social seguir o seu estatuto editorial, que é obrigatório, "isso facilita a regulação", salientando "o estatuto editorial deve ser o principal compromisso entre o órgão e o seu público".



O Congresso dos Jornalistas, realizado após um hiato de quase 20 anos e que decorreu ao longo de quatro dias, contou com mais de 750 inscrições.



O presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, disse este domingo esperar que o seu sucessor seja indicado "em breve" e que "seja um jornalista".Carlos Magno falava no debate "E Agora?", que juntou os representantes dos acionistas dos órgãos de comunicação social, da tutela e das organizações representativas do setor e marcou o encerramento do 4.º Congresso dos Jornalistas que teve lugar no cinema São Jorge, em Lisboa, sob o mote "Afirmar o Jornalismo".Sobre o novo Conselho Regulador da entidade, Magno disse esperar que este seja nomeado em breve, já que o mandato terminou em novembro último.