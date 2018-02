Diogo Piçarra desiste do Festival da Canção após acusação de plágio

Cantor era um dos favoritos a vencer a final do concurso. RTP diz que "compreende e respeita" a decisão.

iou em torno da minha participação, já não é Música. Não quero deixar de dizer o orgulho que poderia ser representar o meu país num concurso como a Eurovisão, mas já não faz sentido nenhum sequer tentar ganhar essa oportunidade. A minha carreira e vida não dependem disto, só depende de vocês e nesse sentido sei que estarei PARA SEMPRE bem acompanhado", remata.

Diogo Piçarra anunciou, esta terça-feira, a sua desistência da final do Festival da Canção, onde era um dos favoritos à vitória.A decisão, comunicada nas redes sociais, acontece um dia depois de a sua "Canção do Fim", apurada para a final do Festival, ter sido dada como plágio de um tema religioso de uma igreja evangélica, numa comparação que adquiriu dimensão viral nas redes sociais."A toda esta família informo que decidi terminar a minha participação no Festival da Canção", começa por dizer o cantor, que agradece "todo o apoio e carinho" que recebeu nas últimas horas, desde que rebentou a polémica."A minha posição mantém-se em relação à minha música, a consciência tranquila e a cabeça erguida. Mas não pretendo alimentar mais esta nuvem", justifica o artista, favorito a representar Portugal na próxima edição do Festival da Canção."Tudo isto que se crCompare as duas músicas:A RTP já reagiu à novidade, garantindo, em comunicado, que "compreende e respeita" a decisão tomada por Diogo Piçarra. "Independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si", continua a televisão pública.Em comunicado, a RTP também adianta que a, composta por Aline Frazão e interpretada por Susana Travassos e que tinha ficado em oitavo lugar na segunda semifinal.O número associado à votação em Diogo Piçarra vai ser atribuído a esta nova música e a contagem vai "iniciar-se do zero a partir de agora".Recorde-se que esta não é a primeira polémica a envolver a edição deste ano do Festival da Canção, uma vez que, na primeira semifinal, a RTP foi obrigada a admitir um erro na contagem dos votos do público e a colocar uma nova canção na final.