Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estações religiosas invadem cabo nacional

A ERC aprovou este ano dois projetos, a Angelus TV e a TV Fátima. Os dois canais já estão a emitir.

Por Hugo Real | 11:00

Os canais religiosos estão a reforçar a sua presença no mercado nacional. Só este ano, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) já autorizou a emissão de "dois serviços de programas de acesso não condicionado com assinatura, de temática religiosa e de cobertura nacional", estando, neste momento, "em fase de instrução" o processo para uma outra estação, esclareceu a entidade ao CM.



A primeira autorização dada pela ERC este ano foi para a Angelus TV (emitida no MEO e na NOS). Com uma equipa de 19 pessoas, a estação, que pretende "disseminar conhecimento da realidade da Igreja Católica Portuguesa e das instituições a si ligadas", começou a emitir a 2 de maio. Poucos dias depois, arrancou a TV Fátima (MEO e NOS). O projeto nasceu a 13 de maio e, com uma equipa de 19 pessoas, tem como objetivo ser a "principal referência na divulgação de informação sobre Fátima, a região e os caminhos para lá chegar".



Depois destas duas estações, a ERC esta a analisar o pedido da Comunidade Canção Nova que, a 24 de junho, requereu "autorização para o exercício da atividade de televisão através de um serviço de programas de temática religiosa, denominado TV Canção Nova Portugal". Recorde-se que esta comunidade já emite no nosso país, através do canal TV Canção Nova (presente em todos os operadores).



Já no ano passado, a ERC autorizou as emissões da Kurios TV, que conta com conteúdos produzidos pela Igreja Maná.