Homicídios e violações em reality show russo

Reality show ‘Game 2: Winter’ vai ser filmado no próximo ano na Sibéria, numa zona com cerca de 900 hectares

O que achou desta notícia?







73.2% Muito insatisfeito

73.2% 1.7%

1.7% 3.7%

3.7% 2.1%

2.1% 19.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







73.2% Muito insatisfeito

73.2% 1.7%

1.7% 3.7%

3.7% 2.1%

2.1% 19.3% Muito satisfeito Outras 1039 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um novo reality show que será lançado em 2017 na Rússia está a chocar o Mundo. Chama-se ‘Game 2: Winter’, é inspirado na saga literária e cinematográfica ‘Os Jogos da Fome’ e vai enviar 30 participantes (15 mulheres e 15 homens) para a Sibéria, onde as temperaturas são extremas e lobos e ursos abundam, durante nove meses. Mas o que está a gerar polémica é que, no decorrer desse tempo, os concorrentes devem dar o seu máximo para chegar à final, o que pode significar "lutar, assassinar e violar", anunciou Yevgeny Pyatkovsky, produtor do programa emitido pela internet.A luta dos concorrentes pela sobrevivência será captada por duas mil câmaras espalhadas ao longo de 900 hectares, durante 24 horas por dia. A produção fornecerá uma faca a cada participante. Apesar de não existirem restrições ao comportamento dos concorrentes (apenas não podem levar armas de fogo), os produtores alertam que o programa se desenrola em território russo e, portanto, se for cometido algum crime e existirem provas, as autoridades serão chamadas ao local e o autor será presente a tribunal.Se os participantes quiserem desistir, terão de acionar um botão e, de imediato, um helicóptero levará o concorrente de volta a casa. Aqueles que conseguirem lá estar nove meses disputarão um prémio final de 1,5 milhões de euros. Já existem 60 inscritos, de cinco países.O programa será emitido em russo, inglês, francês, alemão, espanhol e árabe.