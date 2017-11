Luís Montez deixa Global Media

Empresário vendeu participação de 15% na dona do ‘JN’ e ‘DN’ e TSF.

Por Hugo Real | 16:15

As mudanças na estrutura da Global Media continuam a ritmo acelerado. Depois do anuncio, em outubro, que o angolano António Mosquito alienou a sua posição de 27,5% na dona do ‘JN’, ‘DN’ e TSF, agora foi a vez de Luíz Montez vender a sua participação de 15%.

O empresário José Pedro Soeiro adquiriu as duas posições e, devido à entrada da KNJ por aumento de capital, ficou com 30% do grupo de media. A mesma participação da empresa macaense, que investiu 15 milhões de euros em troca de 30% da Global Media.

O restante capital continua entregue a Joaquim Oliveira (20%) e ao BCP e Novo Banco (10% cada).

A KNJ é liderada pelo empresário macaense Kevin Ho, sobrinho do antigo chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho.

De acordo com a Global Media José Pedro Soeiro, de 47 anos, é um empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido.

A comissão executiva continuará a ser presidida por Victor Ribeiro. José Carlos Lourenço e Maria Teresa da Graça mantêm-se em funções e entrará um administrador indicado pelo novo investidor, o jornalista Paulo Rego.

Daniel Proença de Carvalho ('chairman'), Kevin Ho ('vice-chairman'), Philip Manuel Eusébio Yip, Rolando Oliveira, Jorge Carreira e José Pedro Soeiro serão administradores não executivos.