Marido de ex-ministra condenado por coação

Até ao fecho desta edição não foi possível obter um comentário por parte de António de Albuquerque.

António de Albuquerque, marido da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, foi condenado pelo tribunal da secção criminal da Comarca de Lisboa por um crime de coação na forma tentada. O antigo jornalista foi punido com uma multa de 15 euros diários durante oitenta dias (num total de 1200 euros) e vai ter ainda de assumir o pagamento das custas do processo.O caso remonta a 22 de setembro de 2014, dia em que o ‘Diário Económico’ publicou o artigo de opinião ‘O que acontece se o Novo Banco for vendido com prejuízo?’, em que o jornalista Filipe Alves questionava a forma que o Governo e o Banco de Portugal utilizaram para resgatar o BES. Nesse mesmo dia, o atual diretor do ‘O Jornal Económico’ começou a receber mensagens de telemóvel insultuosas. Após saber que o número pertencia a Albuquerque, informou o mesmo de que tinha comunicado o assunto à sua direção. Em resposta, o marido da ministra escreveu: "Estou cheio de medo. Reafirmo, tu e o teu diretor [António Costa] são uns cabrões fdp [filhos da p***]." E os insultos e ameaças continuaram: "tira a minha mulher da equação, se não vou-te aos cornos" ou "mete a minha mulher ao barulho e podes ter a certeza que vais parar a um hospital".Filipe Alves avançou com um processo por injúria e difamação, que culminou num acordo, após Albuquerque apresentar um pedido de desculpas formal. Este aceitou ainda pagar uma indemnização de três mil euros (metade para Filipe Alves e um valor igual à instituição de solidariedade social Casa da Praia).