Menos 66 órgãos de comunicação social em 2017

No ano passado estavam registados no regulador 2451 meios.

Por Duarte Faria | 08:44

A crise dos media em Portugal parece não ter fim. A 31 de dezembro último estavam registados na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) 2451 órgãos de comunicação social, menos 66 do que no último dia de 2016, quando foi contabilizado um total de 2517 meios.



A perda fez-se sentir, sobretudo, do lado das publicações periódicas, onde se integram jornais e revistas, das mais diversas periodicidades. Foram registados menos 62 órgãos de comunicação social deste tipo. Esta área de negócio continua a representar o grosso dos registos que dão entrada no regulador dos media, presidido desde dezembro pelo juiz Sebastião Póvoas. Também as empresas jornalísticas enfrentaram um novo revés, com a perda de 31 meios. Já os operadores de radiodifusão, proprietários de rádios, são agora menos quatro.



Pelo contrário, num mercado que aposta cada vez mais no digital, assistiu-se a um incremento nos registos de serviços de programas distribuídos exclusivamente pela internet (mais 29) e dos operadores televisivos (mais dois).



Referência ainda para o registo de nove operadores de distribuição e uma empresa jornalística - a agência noticiosa Lusa - que mantiveram os números do ano anterior.