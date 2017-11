Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Meu Pequeno Pónei’ atacado na internet

Lima para unhas é confundida com um charro pelos espectadores da série infantil.

Por Pedro Rodrigues Santos e João Carlos Rodrigues | 01:30

É um charro? É uma lima para as unhas? A polémica assaltou este fim de semana as redes sociais após a transmissão, pelo canal Panda, de um dos vídeos promocionais da sexta época da série ‘Meu Pequeno Pónei’.



No filme, vê-se a personagem Rarity a falar com Pinkie Pie enquanto segura com os cascos o que parece ser um cigarro enrolado com uma substância ilícita. O episódio em questão – ‘The Gift of the Maud Pie’ – é o terceiro da nova temporada que estreou na última quinta-feira.



"A polémica não tem qualquer fundamento", afirma ao CM uma fonte oficial do canal. "A imagem retrata a personagem a limar o casco com uma lima para as unhas", acrescenta. Outro vídeo de promoção à série mostra, com efeito, Rarity a executar essa tarefa, enquanto conversa com Pinkie Pie.



Não são invulgares situações estranhas passadas em séries infantojuvenis que levantam de imediato celeuma nas redes sociais. Em meados deste ano, mas agora no canal Panda Biggs, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), considerou a série ‘Shin Chan’ imprópria para crianças, depois de receber várias queixas.



Nos Estados Unidos, um episódio da série ‘Abelha Maia’, emitido pela Netflix, foi cancelado depois de os telespectadores terem denunciado nas redes sociais um pénis desenhado numa árvore.