Operadoras querem pagar menos à RTP

Questionado pelo, Gonçalo Reis, presidente da RTP, apenas respondeu que "essa questão não se coloca". NOS, MEO, Vodafone e Nowo não se pronunciaram sobre este tema.Recorde-se que, para ter a RTP 3 e RTP Memória em sinal aberto, a RTP renegociou com a Portugal Telecom (gestora da rede da TDT) os valores do contrato de distribuição dos seus canais.Apesar de não revelar detalhes do mesmo, a RTP esclareceu que o valor individual de cada canal foi significativamente reduzido face aos 3,5 milhões de euros que pagava atualmente por cada estação. Contudo, o total será superior a sete milhões.

As operadoras de telecomunicações poderão forçar, a médio prazo, a revisão dos contratos estabelecidos com a RTP para a transmissão da RTP 3 e da RTP Memória no cabo, apurou ojunto de fontes do setor. Com a passagem destas estações para sinal aberto [estão disponíveis na Televisão Digital Terrestre desde 1 de dezembro], as empresas não estarão disponíveis para continuar a pagar os mesmos valores por um conteúdo que deixou de ser exclusivo da televisão paga.A ideia das operadoras não é deixar de pagar, mas negociar valores consentâneos com os pagos pela RTP 1 e RTP 2.Atualmente as operadoras nacionais pagam cerca de seis milhões de euros anuais pelos direitos dos canais da televisão pública que agora reforçaram a oferta da TDT, sabe o. Um montante que poderá, assim, vir a ser substancialmente reduzido.