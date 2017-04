RTP garante emissão de competições FIFA

Mas estes não são os únicos direitos televisivos que estão na mão do canal público, que já garantiu a emissão dos dois próximos Mundiais (2018, na Rússia, e 2022, no Qatar) e do Euro 2020 (que, pela primeira vez, será jogado em 13 cidades).



Em emissão na antena da RTP estão já a fase de qualificação para o Mundial da Rússia (mais cinco partidas este ano) e a Liga dos Campeões, com a transmissão de um jogo por jornada até à final marcada para 3 de junho.



O futebol, nomeadamente os jogos das seleções, continua a ser uma forte aposta da RTP. Para este ano, sabe o, a empresa pública já tem garantida a emissão de cinco grandes competições internacionais, quatro das quais organizadas pela FIFA.A prova mais apetecível em termos de audiências será a Taça das Confederações, na qual Portugal participa pela primeira vez, devido à vitória no Europeu do ano passado. A competição terá lugar na Rússia, de 17 de junho a 2 de julho, e será disputada por oito países.Nas seleções mais jovens, o canal público garantiu a transmissão do Mundial sub-20 (na Coreia do Sul, de 20 de maio a 11 de junho) e sub-17 (Índia, de 6 a 28 de outubro). Ainda nas provas FIFA, o canal público comprou os direitos do Mundial de futebol de praia (Bahamas, de 27 de abril a 7 de maio).