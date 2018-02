Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

SIC em Paço de Arcos por mais de 10 milhões de euros

Primeiros departamentos mudam já este trimestre, mas processo só fica concluído no final do ano.

Por Hugo Real | 07:56

A mudança de instalações da SIC, que este ano troca Carnaxide por Paço de Arcos, vai implicar um investimento superior a 10 milhões de euros, apurou o CM. O valor inclui a compra de um terreno, de equipamentos e obras.



Além deste montante, recorde-se que no final de 2016, a Impresa antecipou o pagamento do "contrato de locação financeira" relativo ao edifício de S. Francisco de Sales, num total de 6,627 milhões. O objetivo foi "adquirir o terreno adjacente" para ser "anexado ao edifício atual" para a "concentração de instalações do grupo".



Ao CM, o Grupo Impresa não revelou o valor do investimento total previsto para esta operação, adiantando apenas que a saída da SIC de Carnaxide será "faseada, iniciando-se ainda no primeiro trimestre deste ano com determinados departamentos". A mudança "será concluída progressivamente até ao final do ano".



A exceção são os talk shows da manhã e da tarde, que "continuarão a ser feitos no Parque Holanda", em Carnaxide, confirma a mesma fonte.



Paralelamente, a Impresa está perto de vender um terreno junto à SIC (cujo edifício é arrendado). O montante desse negócio, em conjunto com os 10,2 milhões que a Trust in News (TiN) acordou pagar (durante vários anos e em tranches) pelas 12 publicações que adquiriu à Impresa, serão suficientes para compensar o investimento efetuado no edifício S. Francisco de Sales, que serve de sede ao ‘Expresso’ e que até setembro vai continuar a albergar as redações das revistas vendidas à TiN.