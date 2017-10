Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Tudo gravado ao vivo com a voz de Sócrates”, diz músico

Canção com palavras do ex-primeiro ministro já foi vista milhares de vezes nas redes sociais.

Por José Lúcio Duarte | 09:56

É num pequeno estúdio doméstico que Nuno Gelpi, de 42 anos, conhecido como Bandex, gasta horas e horas a produzir canções que usam palavras de figuras públicas .



"Sou um músico de Lisboa que não sabe cantar nem escrever letras, então preciso de roubar a outras pessoas as letras e as vozes. Como posso escolher qualquer vocalista que tenha declarações no Youtube, tenho dois preferidos: Passos Coelho e José Sócrates", explica ao CM o criador da música ‘Uma escuta aqui, uma escuta ali’, que se tornou viral nos últimos dias.



"É um vídeo sobre escutas, no qual Sócrates prova que não há nada contra ele, são tudo acusações infundadas", diz, sarcasticamente, "há apenas uma escuta aqui, uma escuta ali".



A canção não é nova, mas foi republicada esta semana, após a conclusão da acusação do MP sobre a Operação Marquês.



"Demoro muito tempo a fazer estas canções, mas com o senhor engenheiro tudo é mais fácil, porque ele é muito musical a falar", garante o criador do canal Bandex TV.



"Foi tudo gravado por músicos e depois acrescentei a voz de Sócrates". Na calha está já outra música, depois da entrevista do ex-primeiro-ministro à RTP: "Já tenho muitas ideias a fervilhar".



"Como qualquer músico, tentas fazer músicas para expressar qualquer coisa, e eu aqui encontrei letras que na minha opinião são mais interessantes do que as que ouço na rádio. São reais e dizem coisas às pessoas", remata Nuno Gelpi, feliz com o sucesso desta canção.