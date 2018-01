Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Venda de revistas da Impresa vai dar prejuízo de milhões

Grupo alienou 12 publicações por 10,2 milhões de euros, mas vai registar menos-valias de vários milhões.

Por Hugo Real | 08:04

A venda da unidade de revistas à Trust in News (TiN) por 10,2 milhões de euros vai ‘forçar’ a Impresa a encerrar as contas de 2017 com um prejuízo significativo, que deverá ser superior a 10 milhões e poderá mesmo aproximar-se dos 20 milhões (de janeiro a setembro, a empresa teve um resultado negativo de 165 mil euros). Isto porque o grupo liderado por Francisco Pedro Balsemão vai "incorrer em imparidades do goodwill [valor atribuído à empresa que não é património, como marca, clientes e funcionários], que estão em fase de quantificação".



No final de 2016, o ‘goodwill’ da unidade de imprensa do grupo era de 32,3 milhões, mas incluía negócios que não foram vendidos, como o ‘Expresso’. Agora, ao valor que for calculado para o ‘goodwill’ das publicações vendidas (‘Activa’, ‘Caras’, ‘Caras Decoração’, ‘Courrier Internacional’, ‘Exame’, ‘Exame Informática’, ‘Jornal de Letras’, ‘TeleNovelas’, ‘TV Mais’, ‘Visão’, ‘Visão História’ e ‘Visão Júnior’) serão descontados os 10,2 milhões - cuja fatia maior será utilizada para abater dívida bancária -, para se chegar à menos-valia.



Recorde-se que em 2008 a Impresa comprou aos suíços da Edipresse os 50% que ainda não detinha na Edimpresa (que publicava sete das 12 revistas agora vendidas) por 23 milhões de euros o que, na época, originou um ‘goodwill’ de 18,9 milhões de euros. Antes, em 2002, e em conjunto com a Edipresse, o grupo investiu 23 milhões de euros na compra da Abril/Controljornal (que foi integrada na Edimpresa), ficando, nessa altura, com 50% do negócio.