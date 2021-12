A revista Sabe Bem traz o melhor para a mesa das suas festas de fim de ano

O Natal é mais do que abraços e presentes, é uma mesa requintada e bem recheada, o convívio a volta da mesa, a partilha. Nas mesas não podem faltar os pratos típicos, as deliciosas sobremesas e os toques de sabor requintado que a quadra merece.

Um Natal com o que o país tem de melhor

Para ajudar a planear as festas perfeitas, a edição da Sabe Bem de Novembro/Dezembro reune receitas com alma bem portuguesa e preparadas com os ingredientes que o nosso país tem de melhor e mais tradicional. O Natal cheira a bacalhau, a peru e a inúmeras iguarias Pingo Doce, e não faltam também as deliciosas propostas gastronómicas típicas da região Centro, entre Viseu e Leiria, para fechar o ano de comemoração dos 10 anos da revista, em que fizemos uma viagem gastronómica pelos sabores de Portugal.



Na revista encontrará ainda uma secção especial de receitas de Natal Juliana. Uma variedade de propostas para esta época festiva que segue os princípios da Dieta Mediterrânica à portuguesa, para aqueles que buscam uma ceia mais equilibrada e com garantia dos ingredientes típicos e tradicionais do país.

Tradições que não se esquecem

Na sua Sabe Bem vai encontrar tudo para fazer da sua mesa um lugar com memórias, onde há um lugar privilegiado para os verdadeiros sabores de outros tempos, que trazem lembranças e saudade dos bons momentos em família. Receitas que passam de geração em geração, tornando estes momentos de reunião familiar genuinamente autênticos e emocionais.

Espreite algumas das saborosas sugestões que o Pingo Doce recriou para ajudar a rechear a mesa de Natal de todo os portugueses:

Entrar com o "Pé" Direito

Acrescente originalidade à sua mesa e receba os seus convidados com os sabores mais requintados das iguarias Pingo Doce combinados numa árvore de Natal única que todos vão querer petiscar.

Uma sopa vem sempre a calhar, principalmente uma canja que é uma das mais valiosas tradições da gastronomia portuguesa. Tempere-a com umas folhas de hortelã e deixe que o seu perfume percorra a mesa da ceia. Um sabor quente e reconfortante vai ser uma boa opção para a refeição.



Sabores do Mar que não faltam Uma proposta Juliana que reinventa a tradicional receita de polvo típica do Natal, num guisado cheio de sabor e acompanhado por uns deliciosos grelos bem portugueses.





À mesa da consoada o Rei é sempre um, o bacalhau. E já se sabe que este peixe tão apreciado à mesa dos portugueses pode aparecer confecionado de mil e uma maneiras. Esta receita Juliana recria a mais tradicional das apresentações, com couve-portuguesa e batata, que ainda hoje é presença obrigatória na mesa de Natal. Os verdadeiros apreciadores vão dar voto positivo.

Com inspiração nos ambientes frios da serra da Estrela, esta receita de bacalhau também pode ser uma boa opção para o Natal, principalmente para quem aprecia os sabores mais antigos da cozinha simples e de conforto. Com ingredientes como o bacalhau, a batata, as cenouras, a cebola, o azeite, o presunto, o pimento morrone, os ovos e a salsa, compõe-se um prato regional da região da Covilhã onde os grandes nevões obrigavam muitas vezes a cozinhar com o que se tinha na despensa. Originalidade que vai cativar a família.



Combinações de aromas e texturas As ervas aromáticas e as especiarias realçam o sabor bem apurado da carne nesta receita que vai certamente trazer aromas reconfortantes à mesa da consoada ou do dia de Natal. As castanhas e os legumes acrescentam-lhe requinte e originalidade. Veja a receita deste delicioso cabrito com castanhas e legumes assados. Todos vão querer provar.





Como manda a tradição o Peru não falta à mesa da Ceia. E esta proposta vai ajudá-lo a preparar o melhor peru recheado de que há memória na família. O segredo está no recheio, que faz deste peru uma verdadeira caixa de Pandora. Prepare esta receita e proporcione aos seus convidados uma verdadeira experiência sensorial.

Cores, sabores e texturas são três dos ingredientes que qualquer Chef gosta de combinar para obter os melhores pratos e iguarias. Nesta receita de peru todos estão em harmonia perfeita e a simbiose de aromas é qualquer coisa inesquecível. De certeza que vai passar a ser presença obrigatória nos próximos natais.



Doces prazeres Irresistível ao paladar e aos olhos. Esta tarte vai ser o centro de atenções de qualquer mesa de Natal e prepare-se para partilhar a receita. O chocolate é branco, mas os que não dispensam este ingrediente não vão ficar desapontados, antes pelo contrário, vão ficar ainda mais rendidos.





Filhós, sonhos, rabanadas e muitas mais receitas são habituais nesta altura festiva. Para ser diferente pode preparar estas argolas no forno e fugir aos tradicionais fritos, sem comprometer o sabor. Sugerimos algumas coberturas, mas a última opção é sempre a sua. Seja criativo.

Quem não é fã da maravilhosa doçaria conventual, que atire a primeira castanha. Nestas propostas para rechear a mesa natalícia não poderia faltar um doce de ovos. E para fugir às tradicionais lampreias ou fios de ovos sugerimos esta receita inspirada nas castanhas de ovos de Viseu. Só de olhar já são uma tentação. Veja como são fáceis de fazer.