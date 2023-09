Alerta, fãs de CBO! A McDonald’s tem o cargo ideal para ti

A McDonald’s Portugal quer celebrar todos os fãs do icónico CBO e por isso está à procura do candidato perfeito para o cargo de... CBO, o primeiro a ser lançado em Portugal. E o lugar pode ser teu. Mas atenção, só os verdadeiros apreciadores da McDonald’s e, sobretudo, os fãs da sanduíche CBO – Chicken, Bacon, Onion – conseguem o lugar. É o teu caso? Se sim, estás no caminho certo. As candidaturas já abriram e podem ser realizadas através do TikTok da McDonald’s em Portugal. O processo de seleção vai decorrer através de um casting com várias fases.

Primeiro CBO da história

Esta é a primeira vez que a McDonald’s abre candidaturas para o cargo de CBO – Chicken Bacon Officer – em Portugal, uma posição inédita criada pela marca em representação da sanduíche CBO – Chicken, Bacon, Onion. Quem ocupar esta nova função terá um protagonismo nunca antes visto na televisão, na rua e na memória de todos. Mas o cargo vai muito além das funções a desempenhar. A posição dá direito a sanduíches CBO, horários flexíveis e um bom ambiente de trabalho. Parece-nos irresistível.

Candidatos devem impressionar a marca

Nem todos podem ser CBO da McDonald’s Portugal. Mas, desde que sejas verdadeiramente fã, o lugar pode ser teu. Não custa tentar. Para te candidatares deves fazer um vídeo com as cinco razões pelas quais deves ser o escolhido, utilizando os hashtags #5factsaboutme e #ChickenBaconOfficer no TikTok, identificando a conta de TikTok da marca (@mcdonalds.pt). Não poupes na criatividade. Para te tornares num ícone, tens de impressionar.

McDonald’s seleciona candidatos

As melhores candidaturas através do TikTok passam para o casting presencial, ao qual só os mais originais e criativos chegam. Os candidatos serão submetidos a entrevistas e desafios. Tudo para encontrar aquele que preenche os requisitos para ocupar o novo lugar de CBO – Chicken Bacon Officer.

Acreditas que estás à altura do cargo? Se estás confiante, não percas esta oportunidade e torna-te reconhecido por todos como o maior fã de CBO em Portugal. Nem todos conseguem chegar ao fim e ser o escolhido. Este é um cargo que só o melhor dos melhores consegue desempenhar. Candidata-te no TikTok da McDonald’s Portugal. Ver-nos-emos depois na grande revelação do primeiro CBO da McDonald’s Portugal.