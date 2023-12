Alterações do sono? Pode ser um sintoma...

Pode parecer exagerado, mas a verdade é que o sono pode dizer muito sobre o nosso estado de saúde. Um sono de qualidade repara e dá energia, sendo fundamental para a recuperação física e mental de qualquer pessoa. Mas nem todos podem dizer que dormem bem. Sabia que 32% dos adultos portugueses admitem ter uma má qualidade de sono e que quase metade dorme menos de seis horas por dia? É o seu caso? Se sente dificuldades em dormir ou o seu sono está alterado, pode ser sinal de que precisa de adotar melhores hábitos ou sintoma de alguma doença que possa estar a perturbar o seu sono, como a ansiedade, a depressão ou a fibromialgia, patologias que abordamos neste artigo com o auxílio do Pfizer Curious, o projeto de literacia em saúde que responde de forma simples e objetiva às muitas questões relacionadas com saúde e medicina.

Sabe o que fazer para dormir melhor?

Assista ao vídeo, no qual a equipa do Pfizer Curious explica como pode melhorar a qualidade do sono. O sono, tal como a alimentação saudável e a atividade física, é parte vital do bem-estar físico, cognitivo e emocional. De acordo com as diferentes etapas da vida, temos necessidades de sono diferentes. Saiba quantas horas deve dormir por dia e descubra tudo sobre as diferentes fases do sono pelas quais passamos todas as noites, e sobre as consequências das noites mal dormidas.

Sabia que uma em cada 10 pessoas pode sofrer de perturbação de ansiedade ao longo da vida?

Fobias, ataques de pânico, perturbação de ansiedade generalizada e stress pós-traumático são os tipos de perturbação de ansiedade mais comuns. Quando não é tratada e se prolonga no tempo, a perturbação de ansiedade pode ter um impacto significativo na vida da pessoa, podendo ser limitante e condicionar a capacidade para executar tarefas do dia a dia e para o trabalho, e levar a outras problemas de saúde mental, como a depressão. Veja o vídeo e descubra os conselhos que a equipa do Pfizer Curious tem para si:

Este é o problema de saúde mais prevalente na União Europeia

Sabe qual é? A depressão. Afeta cerca de 12% dos portugueses. Em 2019, o País teve a maior taxa de pessoas com depressão crónica na União Europeia. A depressão é uma perturbação do humor que pode afetar ambos os géneros e pessoas de todas as idades e estratos sociais. Afeta de forma significativa o rendimento no trabalho, a vida familiar e escolar, e todas as atividades da pessoa causando grande sofrimento ao próprio e aos que o rodeiam. A equipa do Pfizer Curious fala sobre a doença e explica a diferença entre tristeza e depressão, os sintomas característicos e as possíveis formas de prevenção. Veja o vídeo:

Sabe o que têm em comum Lady Gaga, Sónia Tavares e a jornalista Maria Elisa?

Todas sofrem de fibromialgia, uma doença que apenas foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 1993. Cerca de 2-4% dos adultos têm esta doença, sendo mais frequente em mulheres. Estima-se que, em Portugal, a prevalência seja de 1,7% da população. Não existindo um exame ou análise que permita confirmar o diagnóstico de fibromialgia, é fundamental excluir a hipótese de que outras doenças possam estar a causar as queixas – dor, alterações do sono, sensação de fadiga e cansaço matinal, esgotamento físico, diminuição da concentração e da memória, intolerância ao frio e ao calor fora do normal, entre outras –, sendo também fundamental ter em conta a história clínica e a observação médica. Saiba mais sobre esta patologia e sobre os critérios atuais de diagnóstico com a equipa do Pfizer Curious: