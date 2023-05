Ambiente e seguros na construção de um futuro mais sustentável

Vivemos num mundo onde a sustentabilidade se tornou uma prioridade. A preservação do planeta e a promoção de práticas sustentáveis são fundamentais para garantir um futuro saudável e próspero para as gerações futuras.



Por isso, os convidados deste videocast são Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, e Susana Mayer, Responsável de Sustentabilidade da Tranquilidade. Dois especialistas que ao longo de uma conversa envolvente e inspiradora abordam como construir um Portugal mais sustentável e seguro para todos.



O videocast SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é uma iniciativa da Tranquilidade e do Grupo Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO. Esta iniciativa promove modelos de negócio sustentáveis e dá visibilidade às Pequenas e Médias Empresas que desenvolvem boas práticas na área da sustentabilidade.