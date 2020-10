Anda à procura de ideias para refeições práticas e económicas?

Damos as boas-vindas ao outono com uma edição recheada de receitas deliciosas que vão ajudar as famílias portuguesas a simplificarem as refeições do dia-a-dia e terem hábitos alimentares mais equilibrados.

Rotinas mais saudáveis

Sugestões que incluem muitos ingredientes frescos e ideias criativas de como temperar com a dose certa de cor e sabor e que também podem ser levadas para o local de trabalho. Preparámos lancheiras vegetarianas para que as rotinas saibam melhor e reforçámos os hábitos alimentares mais saudáveis, com propostas nutricionalmente equilibradas, seguindo os pilares da Dieta Mediterrânica.





Tacos de legumes com grão

Reaproveitando sobras de vinho tinto

Na próxima vez que no final de um jantar ou de uma festa se deparar com uma ou mais garrafas de vinho ainda meio cheias, não deite fora. Nesta Sabe Bem apresentamos duas sugestões em como pode usufruir agradavelmente das sobras de um bom vinho em receitas simples.

Redução de vinho tinto para carnes & Risotto de vinho tinto

Surpreenda-se com novos sabores

Nas páginas desta Sabe Bem, viajámos pelos sabores de Trás-os-Montes e Alto Douro e pelos reconfortantes ingredientes que dão consistência e enriquecem surpreendentes receitas fáceis e muito rápidas de preparar. Não deixe de descobrir os segredos nutricionais dos frutos secos e o prazer de experimentar os doces sabores que se conseguem juntar a uma bolacha Maria sem glúten.





Tarte de castanhas & Pão recheado com enchidos

Bolo de noz e caramelo

Copos de bolacha, morango e coco

Magia à mesa com os mais pequenos

Os mais pequenos também têm um espaço especial nesta edição, em que resolvemos trazer mais cor para a mesa. Fique a saber como pode colorir as receitas de massa dos miúdos só com ingredientes naturais. Experimente e espalhe magia na sua cozinha!

Massas coloridas

Técnicas e criatividade

Mágicas são também as propostas de crumbles doces e salgados que trouxemos para esta edição, na qual não faltam as receitas rápidas de tostas recheadas com muita criatividade e os segredos para preparar um bom bife Angus, no ponto.





Crumble de broa com camarão e peixe & Crumble de azeitonas com ratatouille e queijo de cabra









Bife da Vazia Angus com uvas e queijo de cabra

Vales de desconto e muito mais

São muitas e surpreendentes as ideias que enchem esta Sabe Bem, assim como é surpreendente o valor de 55 euros em vales de desconto que vai poder utilizar até 15 de novembro.

Maquina de Café Expresso Caffitaly Barista com Galão





E, como não podemos virar a página sem lhe aguçar a inspiração, fechamos esta edição com uma receita de outro mundo. Descubra-a na página 98!





Coulant de caramelo com gelado

Deixe-se contagiar pelas 47 receitas originais que temos para si!

Encontre a revista à venda em qualquer loja Pingo Doce e no Mercadão!