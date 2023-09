Arraial em Braga recebeu cinco mil pessoas para espetáculo com Santamaria e David Carreira

A chuva bem ameaçou, mas em nada tirou a folia de quem visitou o Arraial do Recheio Cash & Carry de Braga. A colorida "Marcha do Vizinho – Amanhecer" deu as boas-vindas e, tal como o refrão "não há quem não sorria, o nosso atendimento é uma simpatia" aclamava, todos esboçaram um sorriso à sua passagem. Mas não ficou por aqui. Aos poucos e poucos, a alegria contagiou os presentes e, com os marchantes, dançaram em redor do recinto.

Ao lado, as argolas e a latada eram as escolhas dos apreciadores dos jogos tradicionais, enquanto os mais novos optaram pelas pinturas faciais. Sim, porque neste arraial há também uma interação entre gerações.

O xadrez vermelho e branco das mesas denunciou os primeiros clientes das iguarias servidas nas tasquinhas. A tradicional fartura, bem apreciada ao lanche, deu lugar, ao jantar, ao entrecosto, ao pão com chouriço e à bifana. Em sintonia, as conversas e as risadas foram a "banda sonora" perfeita antes dos espetáculos.

Os Santamaria foram a primeira banda a subir ao palco, saudando os fãs com os temas mais marcantes da sua carreira. Seguiu-se a colorida entrada de David Carreira que pôs a plateia em êxtase até cerca da meia-noite, altura em que o evento terminou.

Uma família em crescimento

O espírito que se viveu na fila antes da abertura dos portões do Recheio Cash & Carry de Braga mostrou o grau de familiaridade que existe entre os clientes deste espaço. Todos se conhecem e, nas conversas, foram trocando ideias de como seria o arraial deste ano.

Essa relação de proximidade também se estende aos colaboradores e parceiros, daí que o arraial é sempre visto como um momento alto de confraternização e celebração da amizade que vai além da veia profissional – um dos segredos para o sucesso deste evento, que só se realiza na superfície de Braga, e que já conta com a participação de colaboradores de outras unidades do Recheio Cash & Carry.

"Todos os dias são de azáfama, mas neste dia há uma energia muito positiva. Estamos cá todos com muito orgulho e amor à camisola", salientou Rafael Silva, funcionário da área da restauração. Apesar de considerar importante a estreita ligação com os clientes, Rafael Silva, salientou a importância do aparecimento de novos clientes como sinal de um constante crescimento do Recheio Cash & Carry de Braga. "Somos acolhedores, somos uma família", referiu com um rasgado sorriso.

Quem corrobora este sentimento afetivo é Manuel Barbosa e Sara Fernandes, do Grupo Doçuras. Clientes há mais de 15 anos do Recheio Cash & Carry de Braga, referiram que a "relação preço-qualidade aliada a uma equipa fora de série" é um dos fortes motivos na hora da escolha. À semelhança dos milhares de pessoas que estavam no arraial, consideram que a base do sucesso deste evento recai "no bom ambiente que se vive, em que a confraternização entre todos é a nota máxima".

Num ápice…. 25 anos

Quem também está a viver um momento especial são os Santamaria que já contam com 25 anos de carreira. E foi, precisamente, essa feliz celebração que a banda transpôs para o palco com uma visita por temas marcantes. "Falésia do Amor" e "Eu sei, tu és" foram músicas que levaram o público ao rubro, tal como os "malabarismos" pirotécnicos que acompanharam a atuação. "Temos percorrido Portugal, e outros países, mas estar aqui num arraial como este é uma situação que me agrada muito", afirmou Filipa Lemos.

O conceito de festa aliado ao convívio é, para a vocalista, "algo que continua a fazer muito sentido" e, por essa razão, "aceitámos o convite com muito prazer e gratidão".

A tournée dos 25 anos vai continuar a percorrer vários pontos até ao próximo ano, de um megaconcerto comemorativo. "Estou proibida de divulgar o local e a data, apenas posso dizer que será em Lisboa", afirmou. Enquanto isso não acontece, os Santamaria subiram para o palco "com toda a energia", como referiu Filipa Lemos, antes de confessar que "os 25 anos passaram a voar".

O rei dos churrascos e dos arraiais

Bem fresquinho de uma semana de férias entre família e amigos estava David Carreira e o Arraial de Braga foi a alavanca para o retorno à vida profissional. "Sou o rei dos churrascos por isso este ambiente é-me bastante familiar. Gosto muito", afirmou.

Com uma legião de fãs bem fiéis, David Carreira subiu ao palco com a sua equipa e, rapidamente, conquistou a plateia. O ritmo mexido, com uma veia latina à mistura, transformou a plateia numa vasta equipa de bailarinos. Mesmo quem não conseguiu ingresso para o interior do recinto não arredou pé do gradeamento até ao final do concerto.

Depois do álbum "Oyto", em maio passado, o artista garante que vem aí "o meu melhor trabalho de sempre". Acrescentou que o set das músicas já está fechado e, neste momento, encontra-se a gravar alguns videoclips. No entanto, e com a simpatia habitual, lá foi dizendo que em setembro irá surgir um novo tema. Apesar da nossa insistência, David preferiu manter segredo.

Uma viagem em família até à Argentina

Tal como nos referiram, o ambiente que se vive entre clientes e colaboradores do Recheio Cash & Carry de Braga é "fora de série". Porém, ser "Marca nº1 da Escolha dos Profissionais 2023", pelo nono ano consecutivo, é algo que exige muito trabalho por parte da marca.

Nuno Pinto, diretor de operações a norte, é um dos rostos desse árduo trabalho onde o arraial se encaixa na perfeição. "Este evento já é uma tradição nos finais de agosto. Nos últimos anos temos alargado à participação de colaboradores de outras lojas do Recheio e tem funcionado muito bem." Além deste êxito, é também um diretor orgulhoso da familiaridade que existe. "Tratar os clientes pelo nome é uma grande vantagem, pois aumenta a confiança nos nossos serviços."

Para cimentar ainda mais essa proximidade, o Recheio dá a oportunidade, até 15 de setembro, a todos os clientes, de ganhar uma viagem dupla à Argentina. É caso para dizer que são compras bem recheadas.