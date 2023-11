BAT investe em ciência e inovação para Um Amanhã Melhor

A BAT (British American Tobacco), empresa líder mundial em multicategoria, está a acelerar a transformação do seu negócio através de um forte investimento em ciência, tecnologia e inovação. O objetivo imediato é desenvolver mais e melhores produtos sem combustão, reduzindo o impacto do seu negócio na saúde e construindo um modelo sustentável num processo a longo prazo.



A estratégia de transformação em curso – que foi batizada Um Amanhã Melhor – conheceu uma forte aceleração nos últimos anos, para responder à evolução das necessidades dos consumidores. Recentemente, a BAT reportou que 24 milhões de consumidores já optaram por produtos sem combustão, e que esta nova categoria de produtos já representa 16,6% das receitas da empresa.



O que significa que a BAT está no bom caminho para cumprir os seus objetivos de ter 50 milhões de consumidores nas novas categorias de produtos, até 2030, e de ter receitas de 5,7 mil milhões de euros em produtos sem combustão, até 2025.



Estratégia de inovação cria novos produtos

Neste caminho, e segundo Danielle Tower, Responsável pelos Assuntos Científicos e Regulamentares da BAT, "a aposta na inovação vai continuar a ser fundamental para o sucesso da nossa estratégia de desenvolvimento de novos produtos. O nosso compromisso com a investigação e o desenvolvimento é fundamental para que consigamos fazer evoluir o nosso negócio e responder com produtos inovadores às mudanças no consumo". Desta forma, a peça central da estratégia de transformação vai continuar a ser o grande investimento em ciência e tecnologia que a BAT tem vindo a realizar.



Na verdade, a mudança para as novas categorias de produto implica a total transformação do negócio e a criação de uma nova "empresa do futuro". Com esse objetivo em vista, a BAT está a investir no desenvolvimento, em todo o mundo, de novas capacidades científicas, tecnológicas e digitais, e está a fazer crescer uma rede de "hubs" digitais, centros de inovação, laboratórios de investigação e parcerias científicas com o objetivo de liderar no desenvolvimento de novos produtos.



Neste contexto, "é nossa política continuar a construir novas capacidades, com um foco claro na área digital e no desenvolvimento de um pipeline de produtos a partir da nossa investigação, ciência e inovação. A nossa transformação é no sentido de deixarmos de ser uma empresa conhecida pelo tabaco para ser uma empresa que se distingue pela tecnologia e inovação", afirmou Danielle Tower, Responsável pelos Assuntos Científicos e Regulamentares da BAT.







400 milhões de euros investidos em inovação

O principal centro de investigação da BAT está em Southampton, no Reino Unido, e integra 40 toxicologistas, 600 cientistas e engenheiros e 200 outros especialistas. Em termos globais, a BAT investe mais de 400 milhões de euros e emprega 1.500 colaboradores de 40 nacionalidades nos seus centros de inovação, a grande maioria dedicada à investigação e desenvolvimento de novas categorias de produtos.



Trata-se de um esforço científico de grande amplitude, que junta neurofarmacologistas, psicólogos, químicos, biólogos moleculares e engenheiros no trabalho de encontrar novas soluções, com recurso a novas tecnologias e metodologias. Neste contexto, a BAT também está a recorrer a uma ampla gama de técnicas analíticas, a tecnologias especializadas de laboratório e a conhecimento avançado para testar os novos produtos e garantir altos padrões de segurança do consumidor e de qualidade do produto. O objetivo final é ter novos produtos e categorias solidamente ancoradas na ciência que passam por análises externas robustas e rigorosas por parte da comunidade científica e de todas as partes interessadas.







Transformação em curso promete Um Amanhã Melhor

O principal foco da investigação e desenvolvimento da empresa vai continuar a ser a redução do impacto do seu negócio na saúde. Além disso, a BAT reconhece a importância de abordar as alterações climáticas e procura, também através do desenvolvimento científico, chegar à excelência na gestão ambiental. Esforços que refletem um forte compromisso da BAT, não só com a sustentabilidade ambiental, mas também com a responsabilidade social. Trata-se de uma verdadeira jornada de transformação rumo a Um Amanhã Melhor, construído através de uma cultura de audácia, rapidez, empoderamento, responsabilidade e diversidade.