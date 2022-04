Burnout: descubra se está em situação de stress crónico

A terceira edição da iniciativa Pfizer Curious traz questões relevantes sobre problemas, muitas vezes, tabu. Esta semana, os temas debruçam-se sobre a síndrome de burnout, que ganhou mais visibilidade recentemente, e a candidíase vaginal, uma tema íntimo sobre o qual pouco se fala.

Desmistificar a saúde é sempre benéfico: para que possa identificar sintomas, estar mais alerta, e falar de forma mais aberta com especialistas. A iniciativa Pfizer Curious tem como principal objetivo dar mais informações aos portugueses no que concerne à saúde, nas mais variadas temáticas: na semana passada, a artrite reumatoide foi o tema do primeiro episódio divulgado. Vamos aos temas do segundo episódio.



Síndrome de burnout: uma doença potenciada pelo trabalho

A doença ganhou uma maior visibilidade na pandemia, e a OMS classificou-a, a 1 de janeiro de 2022, como "uma doença causada pelo exercício de uma atividade profissional". Pode ser potenciada pelo trabalho em excesso, mas será que conhece as causas e os sintomas? E sabia que há três etapas no burnout? Descubra as perguntas que o poderão ajudar a perceber se está na altura de pedir ajuda.











Candidíase vaginal: uma infeção comum

Ainda que o nosso organismo tenha, naturalmente, uma intensa flora de fungos e bactérias, microrganismos que vivem no nosso corpo em equilíbrio, por vezes poderá haver um desequilíbrio que leva à sua multiplicação excessiva. É nestes casos que, muitas vezes, pode surgir a candidíase vaginal – três em quatro mulheres têm, ao longo da vida, pelo menos uma. É necessário conhecer o normal funcionamento do seu corpo, e as suas alterações ao longo da vida e ao longo dos ciclos mentruais, para que possa distinguir quando algo não está bem. Prurido, comichão, vermelhidão e corrimento esbranquiçado podem ser alguns dos sintomas.