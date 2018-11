Casamentos perfeitos: pratos com frutos secos e sementes

Bom dia, alegria!

Comece o dia com a energia da granola de figo e canela, à qual não faltam amêndoas, avelãs, sementes de sésamo e abóbora. Só precisa de juntar iogurte e fruta fresca e sai um pequeno-almoço de rei.

Entrar com o "pé direito"

O frio pede sopas quentes e criativas. O creme de brócolos com queijo e avelãs é perfeito para surpreender os convidados. Quer saber um segredo? Só demora 20 minutos a preparar!

Carne ou peixe?

Há pratos que agradam a todos: o folhado de carne picada e legumes traz a magia da massa estaladiça com sementes de sésamo tostadas. Ficou com água na boca?

Outras receitas podem ser menos conhecidas, mas seduzem pela promessa da festa de sabores. Viaje até Marrocos enquanto degusta a tajine de frango com abóbora e hortelã, com o toque das amêndoas e sementes de sésamo. No final, vão pedir o "bis!".

Às vezes, as combinações menos inesperadas fazem os pratos mais inesquecíveis. Palavras para quê? O importante é experimentar o atum grelhado com sementes de chia e de sésamo, servido com massa e legumes.

100% Vegetariano

Ouve "hambúrguer de grão no pão" e já está de sobrolho franzido a pensar que não pode ser tão bom como os hambúrgueres tradicionais. Desengane-se! Esta sugestão vegetariana, com sementes de sésamo à mistura, é de comer e chorar por mais.

Fã de refeições descomplicadas? Esta receita foi feita à sua medida: o macarronete com rúcula e beterraba, polvilhado com amêndoa, sabe tão bem quente como frio e é de fácil transporte na marmita para o escritório.

Doces delícias

Se procura guloseimas saudáveis e originais, não resista aos chupa-chupas de ananás e sementes de sésamo. Para os miúdos, e para quem os apanhar.

Mas se é dia de asneira na dieta, avance sem medos para a marquise de chocolate e praliné ou atire-se às irresistíveis tarteletes de manteiga de amendoim.

Guardámos os doces conventuais para ocasiões especiais: beijos de freira, e a festa termina em beleza.