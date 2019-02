Chá das cinco: a tradição ainda é o que era

Entre amigas, chá das cinco ao estilo hipster

Como diz um provérbio turco, "conversas sem chá são como noite sem Lua" e este é, de facto, um pretexto irrecusável para pôr a conversa em dia numa boa tarde de convívio entre amigas. Etiquetas rigorosas à parte, envie um email ou SMS divertido e convoque as suas BFF para um delicioso chá das cinco, acompanhado de boa-disposição num ambiente divertido e descontraído.

Na sala, na varanda ou no jardim, se o tempo o permitir, marque para as cinco horas ou outro horário qualquer (afinal não estamos em Londres!), desde que seja entre o almoço e o jantar.

Sirva o chá e companhia num mix de loiça multicolorida, contemporânea, vintage ou retro, com bules e chávenas originais. Esta mesa de look improvável à "Alice no País das Maravilhas" pede muita cor e sabor em fatias de bolo de iogurte e framboesas ou de bolo de mirtilos e limão.

Além de fatias de bolo, o chá das cinco requer uma variedade de biscoitos e bolinhos, como os simplesmente deliciosos brigadeiros de amendoim ou as inéditas trufas de chocolate preto e abacate, um doce para pecar com prazer e sem culpas.

Convidados especiais

Junto à lareira, uma mesa ao estilo clássico que rivaliza com a da realeza promete surpreender. Tire o melhor serviço de chá do armário, escolha uma toalha bonita com guardanapos de pano a condizer e prepare um centro de mesa com flores ou frutos da época à altura da ocasião. Marcadores de mesa, velas e música completam o ambiente com requinte.

O bule, a leiteira e o açucareiro não podem faltar, bem como uma chávena, pires, colher de chá, prato e talheres de sobremesa para cada convidado. São servidos de uma fatia de tarte de requeijão com doce de abóbora e noz ou do bolo de chocolate preto?

O menu também inclui alimentos em miniatura, doces ou salgados, como minissanduíches, canapés ou as delicadas madalenas de pistácio. Claro que é exigida a presença do clássico dos clássicos, ainda melhor se com um twist original: os scones de limão e sementes de papoila não dispensam a manteiga e a melhor seleção de compotas.