Cinco vinhos do Douro até €6 que tem de experimentar

Começamos com uma pergunta: é dos que se mantêm fiéis ao mesmo vinho ou dos que gostam de experimentar? Não querendo abusar… Aqui vai mais uma: é dos que leem os rótulos a correr ou dos que passam horas a passear pela garrafeira? Agora… já chega de perguntas… vamos ao que interessa. Quem não arrisca não petisca e esta frase, como em (quase) tudo, bem que se pode aplicar aos vinhos. Claro que há preferências, gostos apurados, vinhos prediletos. Mas para se ser um bom conhecedor, há que experimentar, explorar, para descobrir e desfrutar. E qual é o melhor sítio para o fazer? Uma garrafeira como a da Mercadona, com vinhos de qualidade das mais diversas castas, fornecedores e regiões.

As relações a longo prazo que a Mercadona estabelece com os seus fornecedores e, neste caso, com os produtores de vinhos portugueses são a garantia assegurada de levar os melhores sabores até à mesa.

Hoje, vamos até ao Douro com sugestões de quatro tintos e um branco, com garantia de qualidade dos especialistas da Mercadona, para experimentar e divertir-se nestas “provas”. Há companheiros para todos os pratos. Por isso, aproveite a deixa e escolha um “pair” perfeito. Que tal uma refeição por semana dedicada à gastronomia e vinho do Douro? Douro October parece-nos uma boa ideia. Vá por nós… Por aqui, vamos às cinco sugestões.

Adega Vila Real Reserva Produtor: Adega Cooperativa de Vila Real Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional Grau alcoólico: 14% Vol. Caraterísticas: vinho de aroma intenso a frutos vermelhos, suave e equilibrado. Em boca, é um vinho intenso e aveludado, muito gastronómico, que acompanha muito bem pratos de cozinha tradicional portuguesa. Preço: €3

Meio Escudo Reserva Produtor: Quinta do Crasto Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz Grau alcoólico: 14% Vol. Caraterísticas: vinho de aroma intenso a frutos silvestres do Douro com suaves notas florais. Um vinho frutado, fresco, equilibrado, com um final persistente. Vinho muito versátil, que acompanha muito bem queijos, massas, peixes e carnes brancas e vermelhas. Preço: €5,65

Conde Moreira Reserva Produtor: Lavradores de Feitoria Castas: Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca Grau alcoólico: 13,5% Vol. Caraterísticas: vinho muito frutado, com frutos vermelhos bem maduros, com madeira discreta e bem integrada. Em boca, é um vinho intenso, muito frutado. Com excelente estrutura, destaca-se o equilíbrio entre fruta e madeira, tornando-o um vinho muito elegante. Final longo e persistente. Para beber a solo ou à mesa. Acompanha muito bem todo o tipo de carnes, incluindo carnes de caça. Vinho complexo e equilibrado com aromas a frutos vermelhos e pretos do bosque, com suaves notas de especiarias e alcaçuz. Preço: €3,3

Conde Moreira Produtor: Adega Cooperativa de Vila Real Castas: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional Grau alcoólico: 14% Vol. Caraterísticas: em boca é intenso, sobressaindo os frutos pretos maduros. Boa acidez e taninos suaves tornam este vinho muito envolvente e elegante. Acompanha muito bem todo o tipo de carnes e pratos intensos da cozinha tradicional portuguesa, como o cabrito ou a vitela no forno. Preço: €2,5

Conde Moreira Branco Produtor: Lavradores de Feitoria Castas: Malvasia Fina, Gouveio, Síria Grau alcoólico: 12,5% Vol. Caraterísticas: de vinhas com mais de 20 anos nasce este branco do Douro, com uma cor palha, nariz muito fresco e frutado, é rico em notas de fruta fresca, como alperce, pera e frutos tropicais. Estágio em cubas de inox para preservar toda a sua exuberância típica de uns vinhos jovens do Douro. Excelente como aperitivo, para acompanhar pratos de peixe, marisco, pizzas, pastas e cozinha oriental. Preço: €2,6

Caraterísticas a ter em conta para escolher um bom vinho Na Mercadona, de acordo com a Política de Transparência, os rótulos das garrafas de vinho dispõem de toda a informação para que os “Chefes” (como designam os clientes) façam a escolha ideal, com todas as caraterísticas úteis e que podem fazer a diferença no momento de escolha de um vinho. 1. Nome do vinho. Sabendo qual é o nome do vinho, é bem mais fácil encontrá-lo na prateleira. E é aqui que falamos aos que gostam de comprar e recomprar o mesmo vinho ou aos que vão à Garrafeira da Mercadona procurar as nossas sugestões… 2. Região de Origem. “Hoje” fomos ao Douro, mas há numerosas regiões dedicadas à produção de vinho que encontra na Garrafeira da Mercadona. Sem falar nas sub-regiões, uma área mais delimitada. Na hora de escolher o vinho certo, esta informação é essencial. 3. Selo de Denominação de Origem. É um selo de qualidade que assegura que a produção dos vinhos é feita dentro de uma região determinada, respeitando as normativas vigentes naquela região. 4. Produtor. É uma das caraterísticas mais importantes, sabendo que cada produtor tem um estilo e preferências próprias que podem fazer toda a diferença – resultados como um vinho mais frutado ou com um toque da madeira… 5. Casta. Entre variedades portuguesas (Loureiro, Arinto, Touriga Nacional, Baga, Tinta Roriz…) e variedades internacionais (como as populares Cabernet Sauvignon, Chardonnay...), o tipo de uva vai determinar se o vinho é mais encorpado, se tem um aroma mais ou menos intenso… 6. Colheita. O ano de colheita das uvas é outro ponto importante. Sabia que os tintos, por regra, devem ser consumidos num prazo de cinco anos? E os brancos e rosés, preferencialmente, no ano imediatamente a seguir? 7. Grau alcoólico. O que é que podemos aprender aqui? Que um vinho com elevada graduação foi elaborado num clima quente, no qual as uvas maduraram melhor. E o que é que isto significa? Que o vinho será mais intenso e com um sabor mais forte.

