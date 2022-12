Como lidar com os excessos de Natal

Natal é sinónimo de partilha, abraços, luzes, alegria... e comida! É um mês feito de convívios, que culminam na consoada e no Dia de Natal, à volta de mesas bem recheadas. As tentações começam nas entradas e fazem maratona até aos doces. O bolo-rei, as rabanadas, sonhos, aperitivos e toda uma panóplia de iguarias que são deliciosas mas que também podem ser calóricas. Se a balança não perdoa, a saúde também não. Com alguns ajustes, festejar de forma mais equilibrada, sem ganhar peso e sem renegar a nossa tradição à mesa, pode ser mais fácil do que pensa.

No Natal, a saúde também se alimenta

Nos momentos de partilha e de reencontro com a família, evitar os excessos alimentares está longe de ser uma missão impossível. Continuando a unir esforços, a CUF e o Pingo Doce levam a sério o compromisso de sensibilizar os portugueses a adotar uma alimentação equilibrada e um estilo de vida mais saudável. E o Natal não é exceção.

Com pequenas adaptações nas receitas e opções equilibradas, sem comprometer o sabor e sem descuidos alimentares que podem representar alguns riscos para a saúde, a tradição ainda é o que era, mas agora com uma mesa de Natal mais saudável. E a quadra natalícia continua a ser the most wonderful time of the year!

Sabia que... • Segundo a British Dietetic Association engordamos, em média, 2 KG nesta época festiva?

• No Dia de Natal ingerimos, em média, 6000 CALORIAS — o triplo do que é suposto? O Valor Diário Recomendado (VDR) para um adulto saudável é 2000 calorias.

O que pode alterar nas receitas tradicionais?

No início, era a sopa. Começar as refeições de Natal com uma sopa rica em hortícolas, à qual pode juntar leguminosas (grão, lentilhas, ervilha), promove a saciedade durante mais tempo, associada a um baixo valor energético, em comparação com outras entradas.

Receitas de Sopa de feijão com grelos e Creme de couve-flor e cogumelos (Sabe Bem 70, Pág. 12)

Natal sem bacalhau não é Natal. Cozido ou assado, tempere-o com azeite, fonte de vitamina E e antioxidantes, para realçar o sabor do prato.

Peru, convidado de honra. Quer no peru, quer no cabrito, procure não adicionar muita gordura durante a confeção e retire as gorduras visíveis da carne. Privilegie o azeite como fonte de gordura e tempere com ervas aromáticas e especiarias para reduzir o consumo de sal.

Receita de Peito de peru recheado com cuscuz (Sabe Bem 70, Pág. 52)

Componha o prato com hortícolas, para aumentar o teor de fibra e reduzir a ingestão energética e de gordura. Se o prato da consoada é o bacalhau, abuse dos grelos e da couve cozida. Reinvente as rabanadas. Opte por cozinhá-las no forno com fatias finas de pão de mistura, utilize mais claras do que gemas, leite meio-gordo e mel para adoçar. A sonhar com os sonhos? Duplique-os de tamanho, porque quantidades menores absorvem mais gordura. Pode cozer a massa no forno. Azevias à sua moda. Substitua as tradicionais azevias de gila por azevias de grão ou batata-doce feitas no forno. Duo fantástico: aletria e arroz-doce. Prepare-os com leite magro. Reduza a quantidade de açúcar e sirva pequenas quantidades em taças individuais. Bolo-rei, o rei da festa. Pode retirar a maior parte dos frutos cristalizados ou experimentar o bolo-rainha. Se o confecionar, substitua a manteiga por creme vegetal. Não passa sem o tronco de Natal? Utilize chocolate negro. Receita de Salteado de couve com lentilhas (Sabe Bem 69, Pág. 26)

Frutos secos ou oleaginosos. Ricos em fibra, as nozes, amêndoas, avelãs ou pinhões (sem adição de sal) são bem-vindos à mesa. Figos, ameixas, passas, alperces secos, consumidos com moderação, podem ser uma boa alternativa aos doces e aperitivos. Embora tenham açúcar, são ricos em fibra e pobres em sal e gordura. Uma salada de fruta colorida na mesa de Natal. Além de fornecer muitos nutrientes, a fibra e a água da fruta ajudam a reduzir a vontade de comer doces. Água, sempre. Simples ou aromatizada, para limitar o consumo de refrigerantes, sumos e bebidas alcoólicas. Um bonito jarro à mesa é meio caminho andado para beber muita água ao longo do dia.

Lembrete Evite comer em demasia e tenha em atenção os alimentos que privilegia. Comer de tudo é “Natal”, mas repetir três vezes cada prato é exagero. Desfrute da refeição comendo devagar e, para o ajudar na escolha dos pratos, consulte a informação nutricional das receitas da Sabe Bem.

Truques que (também) fazem a diferença

• Inicie a véspera e o Dia de Natal com um pequeno-almoço saudável e equilibrado. Vai ajudá-lo a ficar saciado e a evitar opções menos recomendáveis.



• Opte por preparações culinárias simples nas restantes refeições, como cozidos, estufados e grelhados em vez de fritos.



• Prefira pão fresco feito só com quatro ingredientes (água, farinha, fermento e sal) às bolachas, salgados e outros aperitivos. Tem menos calorias e gordura.



• Quer mesmo deixar a mesa posta toda a semana? Quando os olhos não veem, a boca tende a comer menos.

Neste Natal mexa-se, pela sua saúde

A prática de exercício físico não só ajuda a “gastar” as calorias ingeridas, como contribui para controlar o apetite e evitar a retenção de líquidos. Ir ao ginásio ou fazer caminhadas são sempre boas opções. Para começar a treinar, sozinho ou em família, Marco Moutinho, diretor Desportivo da Jerónimo Martins, preparou um Calendário de Advento especial recheado de desafios diários, na rubrica Boa Forma. Aceita o desafio? Ready, set, go!

Neste Natal, junte saúde ao prazer da mesa. E tenha umas festas felizes.