Como um cobertor pode salvar as noites de insónia e ansiedade

Uma noite bem dormida é crucial para a saúde mental e física. Mas sabia que um em cada três portugueses tem problemas de sono? Esses problemas podem variar entre demorar muito tempo a adormecer (o problema ligeiro) e a insónia crónica (o problema muito grave). Mas pior ainda são os efeitos, na saúde, de dormir mal. Estudos demonstram que os problemas de sono são diretamente responsáveis por 15% dos casos de Alzheimer e aumentam em 20% a probabilidade de sofrer um ataque de coração. O corpo precisa de descansar e recuperar dos desafios do dia a dia e quando o sono não é tranquilo e profundo, essa recuperação não acontece.

Mas há algo que pode ajudar a melhorar a rotina de sono: os cobertores pesados, que estão a revolucionar o sono em todo o mundo e chegam a Portugal com a Blanky. Os cobertores pesados são alternativas naturais, comprovadas cientificamente, para ajudar a dormir melhor. São usados há mais de 15 anos no auxílio do sono a pessoas com síndrome de autismo, transtorno obsessivo-compulsivo (OCD, na sigla em inglês), TDA e ansiedade. São também usados em distúrbios do sono, como a insónia.





Estes cobertores oferecem uma solução natural e cientificamente comprovada para melhorar o sono e reduzir a ansiedade. A Blanky é a pioneira nacional, focada em ajudar a transformar as noites em verdadeiros momentos de descanso.

O que são os cobertores pesados e como funcionam

Os cobertores pesados da Blanky oferecem uma sensação de conforto como um abraço, utilizando o método DTP (Deep Touch Pressure). Proporcionam uma massagem suave que relaxa o corpo e reduz a ansiedade. Funciona como uma terapia natural, estimulando a produção de hormonas benéficas, como a serotonina e a melatonina, fundamentais para um sono profundo e reparador.

O aumento do número de horas dormidas e a redução do número de movimentos durante a noite diminuem os níveis de stress e ansiedade e melhoram a qualidade do sono. O resultado? Mais energia ao longo do dia, menos dores musculares e aquele sentimento incrível de ter dormido bem.

Os cobertores pesados são a alternativa natural a medicamentos para dormir, comprovadamente eficazes no tratamento de distúrbios do sono, síndrome de autismo, TOC e ansiedade. Estudos mostram que 88% dos utilizadores sentem uma melhoria significativa no sono, enquanto 78% das pessoas com insónia crónica deixam de sofrer desse sintoma após a sua utilização.

Blanky Week: uma oportunidade única

Durante a Blanky Week, até 30/11, a marca oferece descontos incríveis em todos os produtos Blanky, permitindo que mais pessoas tenham acesso a noites de sono revitalizantes e cheias de conforto.

Descontos até 30 de novembro • Blanky conforto 150x200 – Antes: €179; Agora: €152.15 • Blanky conforto 200x220 – Antes: €239; Agora: €203.15 • Conjunto hibernar / Ice / Spring 150x200 – Antes: €254; Agora: €194.31 • Conjunto hibernar / Ice / Spring 200x220 – Antes: €334; Agora: €255.51 • Blanky XL – Antes: €444; Agora: €339.66

Segundo a Associação Portuguesa do Sono, os portugueses dormem, em média, menos de 6 horas por dia. Se fizermos um cálculo básico, percebemos que o investimento num cobertor pesado, utilizando como base o valor do Blanky hibernar e Ice e Spring (€255), custa sensivelmente €0,7 por noite, contabilizando a média de seis horas a dormir. Isto é o que pagará por dia, durante um ano, para valorizar o seu bem-estar e dormir confortável.Sendo que um cobertor blanky dura bem mais do que 365 dias, significa que, após um ano, o seu cobertor está pago. E pode dormir verdadeiramente descansado por muito, muito, tempo.

Aproveite os descontos da Black Friday, leve para casa o seu cobertor de sonho, experimente durante 100 noites e, se não ficar convencido, pode sempre devolver sem custos associados. E se o investimento representar um peso considerável na sua carteira pode optar pelo pagamento a prestações sem juros – é possível pagar um cobertor blanky em quatro prestações mensais sem custos extra.

Mais do que um cobertor: a marca nº 1 de cobertores pesados a nível europeu

A Blanky não é apenas uma marca de cobertores pesados. É detentora de uma história de inovação e de dedicação ao sono de qualidade. Fundada por Pedro Caseiro e Ricardo Parreira, ambos ligados à consultoria de gestão, a Blanky nasceu do desejo pessoal de melhorar a qualidade do sono e combater o stress do dia a dia.

Inspirados por experiências pessoais e pela ausência de soluções eficazes no mercado nacional, decidiram criar a Blanky, uma marca comprometida em oferecer não apenas cobertores pesados, mas uma revolução no conceito de sono saudável.

Sete camadas mágicas Os cobertores Blanky detêm um total de sete camadas que foram estudadas e testadas para garantir que o seu sono se torna mais saudável.

• A primeira e a sétima camadas são de 100% algodão e contam com um forro interior com camada dupla. • A segunda e a sexta permitem que os grãos de vidro se desloquem. • A terceira e a quinta são constituídas por uma camada de poliéster híbrido de baixa e alta densidade que evita vazamentos e rasgos. • No meio... a magia dos grãos de areia de vidro.

O compromisso com a qualidade e a inovação

Os cobertores Blanky são fabricados com um padrão de qualidade excecional. Cada detalhe é cuidadosamente pensado, desde os materiais até ao processo de fabrico, para garantir não apenas peso, mas conforto incomparável. Além de ter maior durabilidade. Utilizando o melhor algodão, cetim de 300 fios e grãos de areia de vidro tratados, estes cobertores são hipoalergénicos e adaptáveis a diferentes temperaturas, proporcionando uma sensação única de conforto durante todo o ano.

Pela sua composição natural, os cobertores Blanky não agridem a pele, não acumulam ácaros ou poeiras e, por fim, facilitam a higienização evitando irritações.

Produção nacional e compromisso ambiental

Um dos grandes diferenciais da Blanky é a aposta na produção nacional. Após uma busca criteriosa por fábricas capazes de produzir este produto inovador, estabeleceram uma parceria com a fábrica Leiper, em Guimarães, especializada em têxteis do lar. Esta escolha não só acrescenta valor à economia local, mas também permite um controlo rigoroso sobre o processo de fabrico e um compromisso ambiental mais sólido.

Que cobertor escolher

Pode encontrar os cobertores blanky à venda em várias lojas físicas ao longo do País, nomeadamente na ColchaoNet e, online, no site da marca portuguesa. Na loja online, a Blanky tem disponíveis cobertores para todos os perfis e pesos: cinco, sete, nove e 11 quilos, para os cobertores individuais; 13 quilos para os cobertores tamanho duplo; e três quilos para os cobertores de criança. A regra: o peso do cobertor deve ser 10 a 15% do peso do utilizador. Para que sirva de comparação: um cobertor normal pesa, no máximo, três quilos.

Aproveite os descontos para investir no seu bem-estar, reduzir a ansiedade e dar ao seu corpo o descanso que ele merece. Transforme a sua relação com o sono e descubra o que é dormir verdadeiramente bem.