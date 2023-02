Conheça os finalistas do prémio “Junta-te ao Gervásio”

É oficial: os finalistas da primeira edição do prémio "Junta-te ao Gervásio" da Sociedade Ponto Verde já foram selecionados. No total, 45 projetos destacaram-se a nível nacional e habilitam-se a ganhar até 5000€. Trata-se de iniciativas na área da reciclagem de embalagens e da economia circular que pretendem inspirar os portugueses a seguirem estes exemplos e a trazerem-nos para as suas comunidades.

O ISCTE Executive Education analisou 173 candidaturas até fazer uma seleção dos 15 projetos mais bem avaliados em cada uma das três categorias: Juntas de Freguesia, Entidades de Proximidade e Cidadania Social. O caráter inovador dos projetos, bem como o seu impacto económico, social e ambiental nas condições de vida local, deixou o Gervásio orgulhoso.

A cobertura do prémio ficou a cargo do CM que, juntamente com a CMTV, visitou os municípios das Caldas da Rainha, Portimão, Ourém, Seixal, Maia e Vila Real para promover a iniciativa. De norte a sul do país, reuniram-se 173 candidaturas, das quais 60 integram a categoria Cidadania Social, 58 a categoria Juntas de Freguesia e 55 a categoria Entidades de Proximidade.

Descubra os finalistas do prémio

"O que é velho não é para descartar" da Universidade Sénior de Penafiel é uma das ações que integram a lista de 15 finalistas da categoria Entidades de Proximidade. De esferovite, papel e tampas de garrafas nasceram jogos de memória, tabuleiros de xadrez e atividades de estratégia feitas à mão por seniores que agora se habilitam a ganhar um prémio.

"Se pudermos inspirar nem que fosse uma pessoa, eu acho que já seria muito bom", conta a representante do projeto. Ao painel de finalistas juntam-se também as iniciativas "BPlanet101" da Associação dos Escuteiros de Portugal e "A brincar com o lixo também se aprende" da Fundação de Serralves.

Uma das 15 finalistas da categoria Juntas de Freguesia do concurso é a Junta de Freguesia de Cascais e Estoril que, com o projeto "Torre Plstik", pôs o plástico a andar sobre rodas. Através da recolha e transformação de embalagens de plástico, fez skates coloridos de resíduos que podem ser usados por todos os moradores e frequentadores o skate park da Torre em Cascais. A competir pelo prémio da escultura feita de materiais reciclados está igualmente, por exemplo, a União das Freguesias de Coimbra e a Junta de Freguesia Nossa Senhora da Piedade.

A ação de "Plogging" desenvolvida em Santa Maria da Feira conquistou um lugar nos selecionados da categoria Cidadania Social. É reciclando que se faz o caminho e, a título singular, Maria do Céu Mota promove a recolha do lixo do chão em caminhadas para deixar o planeta em boa forma. Já o projeto criativo "Frooks Senior Workshop" de Mariana Castelo Branco e a iniciativa "Festa dos Tabuleiros" do grupo Rua Gil Avô integram também os 15 finalistas.

Prémios Freguesias 1.º lugar (escultura feita em materiais reciclados para instalar na localidade) e nove menções honrosas. Entidades de Proximidade 1.º lugar (5000€), 2.º lugar (3000€), 3.º lugar (2000€) e duas menções honrosas. Cidadania Social 1.º lugar (2500€), 2.º lugar (1500€), 3.º lugar (1000€) e duas menções honrosas.

Conheça os prémios do concurso

Cabe agora ao júri eleger os três grandes vencedores de cada categoria e anunciar quem irá receber os prémios monetários e as menções honrosas. Os finalistas serão avaliados pelos resultados alcançados e impactos esperados por sete personalidades com experiência relevante na área da reciclagem de embalagens e economia circular. São eles Ana Cristina Carrola, Ana Isabel Trigo Morais, Carmen Lima, Isabel Silva, José Sá Fernandes, Luísa Schmidt e Luís Castro.

O top 3 das categorias Entidades de Proximidade e Cidadania Social será distinguido com prémios monetários até 5000€ e duas menções honrosas em ambas as categorias. O valor dos prémios perfaz um total de 15 000€ e é destinado a novos projetos ou a dar continuidade aos projetos desenvolvidos no âmbito do concurso.

Na categoria Juntas de Freguesias, serão entregues nove menções honrosas e o primeiro lugar vai receber uma obra de arte inédita em material reciclado, da autoria da artista Cristina Rodrigues, para instalar na sua localidade. Chama-se "Cardume" e pretende sensibilizar os portugueses para a reciclagem e para o problema da poluição nos oceanos.

Acompanhe a entrega de prémios

Os resultados serão revelados no dia 8 de fevereiro às 15h30 numa cerimónia que contará com a presença de Ana Trigo Morais, CEO Sociedade Ponto Verde, e Teresa Cortes, coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde.

Os elementos do painel de júri também vão marcar presença neste evento para dar o seu testemunho sobre a avaliação dos projetos candidatos e dar voz à talk "A reciclagem mora aqui", um debate sobre a importância de iniciativas que promovam a economia circular. Marque na agenda e assista à entrega dos prémios através da transmissão em direto no site CM.

Os finalistas

Cidadania Social

1. Ação de plogging deixe a Apúlia Limpa

2. Agente do Ambiente

3. EcoBenefit – App

4. Environmental ARTivism

5. EV+Verde

6. Famílias Verdes

7. Festa dos Tabuleiros – Rua Gil Avô

8. Festas de S. Tiago de Ronfe: Separação e Reciclagem de Resíduos com Ecopontos Artesanais

9. Frooks Senior Workshop

10. Jogo "Será que ajudou o planeta?"

11. Jogos do Gervásio

12. One Piece After Another

13. Plogging Santa Maria da Feira

14. ReciclArte

15. Terra, a nossa casa comum

Entidade de Proximidade

1. A brincar com o lixo também se aprende

2. Atividades das "Toneladas de Ajuda"

3. BPlanet101

4. CATES – Criação de um sistema Ambiental, Tecnológico, Ecológico e Solidário

5. Dar à roda

6. Ecoponto Solidário "O Vira-Lata"

7. Green Steps

8. Many RRR, reduzir, reaproveitar, reciclar…

9. MONSTRO LIXO – Por um mundo sustentável

10. O que é velho não é para descartar

11. Para alguns é lixo, para nós é arte

12. Reciclar na nossa Terra

13. Relaxa, Gervásio

14. Separação seletiva como terapia na doença mental

15. Tratamento do Lixo Marinho.

Juntas de Freguesia

1. Ativos Grisalhos – Junta de Freguesia de Abiul

2. Eco-freguesia de Fornelos – Junta de Freguesia Fornelos, Fafe

3. Eu digo não ao plástico – Junta de Freguesia de Olivais

4. Natal Reciclado – União das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades

5. Os nossos ninhos feitos com materiais reciclados – Junta de Freguesia Nossa Senhora da Piedade

6. Pequenos Inventores – Transforma e Recria – União das Freguesias de Coimbra

7. Projeto Atitude Limpa – Freguesia Limpa – Junta da união de freguesias de Colmeias e Memória

8. Qualidade – Junta de Freguesia Vila Pouca de Aguiar

9. Reciclagem vai à Feira – Junta de Freguesia de Odivelas

10. Reciclar - Freguesia de Regueira de Pontes

11. Reciclar é festa – Junta de Freguesia Lavacolhos

12. REciclar JUntos! – União Freguesias Reguengo e São Julião

13. Santos Populares – Plástico Não! – União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria

14. Torre Plstik – Junta de Freguesia Cascais e Estoril

15. Uma Freguesia mais sustentável na Palma da Mão – União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão