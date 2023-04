É possível ser mais responsável nas compras do dia a dia? Sim. Saiba onde comprar

Os portugueses não têm dúvidas. Perante a crise climática mundial, estão cada vez mais dispostos a tornar as compras diárias mais responsáveis. O tema da sustentabilidade está, cada vez mais, na ordem do dia: estudos recentes demonstram que 94% dos europeus estão empenhados em proteger o ambiente e 52% prestam atenção ao tema quando compram alimentos.

Contudo, a questão do preço é, mais do que nunca, uma preocupação. Com a inflação crescente que afeta o país, os números dizem que, para mais de metade das famílias, a prioridade passa por comprar produtos mais baratos, optando por marcas próprias, mas mantendo a qualidade dos produtos.

Ora, o Lidl investe nestas duas vertentes com determinação: aposta na venda de produtos de qualidade ao melhor preço e está, ao mesmo tempo, empenhado em promover a proteção ambiental e social. Esta é a prova de que, sim, é possível ser mais responsável quando faz as suas compras.

O que vai encontrar nos supermercados Lidl?

Para a rede de supermercados alemã, a sustentabilidade faz parte do ADN. Por isso, a preocupação com a sustentabilidade tem início logo na primeira fase da cadeia de valor, ao adquirir produtos com certificações ambientais e sociais que contribuam para uma cadeia agroalimentar que consome, de forma mais responsável, os recursos naturais e se preocupa com a sua conservação.

O Lidl tem atualmente mais de 700 produtos de marca própria certificados de forma permanente nas prateleiras que, a somar à relação preço-qualidade, tornam os seus produtos muito apreciados pelos clientes.

Carregar o carro enquanto faz compras

A par disso, as lojas Lidl só utilizam eletricidade verde, proveniente de fontes 100% renováveis e, sempre que possível, dispõem de painéis solares e postos de carregamento elétrico para os carros. Neste momento, o Lidl disponibiliza já 173 lojas com postos de carregamento elétrico de Norte a Sul do país, estrategicamente localizados e com presença em todas as capitais de distrito. Os carregadores multi-standard e de carregamento rápido possibilitam uma recarga de 10% até 80% da bateria em apenas 30 minutos, que permitem um abastecimento durante uma ida regular às compras. Além disso, a tarifa de Operador do Ponto de Carregamento (OPC) da rede de carregadores elétricos das lojas Lidl Portugal está abaixo do mercado e é igual em todo o país – 0.08€ por minuto.

Adicionalmente, o Lidl assumiu, e absorve, a tarifa EGME imposta aos OPC, não passando este custo para o cliente. Desta forma, alia o compromisso de sustentabilidade ambiental à poupança de tempo e dinheiro dos clientes.

Alguns produtos Lidl a colocar no carrinho

Frutas e legumes que dão mesmo prazer comer

As frutas e os legumes são produtos indispensáveis para uma dieta equilibrada. Todavia, surgem cada vez mais dúvidas e preocupações relacionadas com a forma como estes alimentos são produzidos. Estas dúvidas e preocupações materializam-se em questões práticas, nomeadamente: "terá o artigo sido exposto a substâncias químicas perigosas?", "serão estes produtos realmente saudáveis?".

A utilização excessiva de produtos fitofarmacêuticos, vulgarmente conhecidos por pesticidas, pode constituir um risco acrescido para a saúde dos operadores agrícolas, dos consumidores e do ambiente – caso não sejam observados um conjunto extenso de requisitos de segurança.

O Lidl possui um conjunto de requisitos que vão muito além do que a lei estabelece e que lança a cadeia de supermercados no desafio diário de oferecer produtos hortofrutícolas absolutamente seguros e tão livres de resíduos químicos quanto possível. Por essa razão, o Limite Máximo de Resíduos que permite nos seus artigos de frutas e legumes está muito abaixo do valor máximo que a lei determina. Há muito que o Lidl reduziu esse limite para 1/3 do valor máximo legal.

Adicionalmente, com o objetivo contínuo de se aproximar do nível-zero de resíduos, a cadeia de supermercados estabeleceu que os seus artigos não podem conter mais do que cinco substâncias quantificadas. A razão é simples: quer que os seus consumidores experienciem apenas a química natural e saudável que os artigos hortofrutícolas frescos e naturais devem propiciar.

Para garantir que estas boas práticas são cumpridas por parceiros competentes e conhecedores, o Lidl colabora exclusivamente com fornecedores de frutas e legumes certificados no referencial GlobalG.A.P. e GRASP. Estas certificações visam garantir que as mais rigorosas condições de segurança, de higiene e de saúde dos trabalhadores, mas também a legislação laboral e as adequadas condições de trabalho de todos os operadores, são cumpridas.

Além dos produtos de agricultura convencional, o Lidl disponibiliza uma vasta gama de frutas e de legumes com certificação de Modo de Produção Biológico, que garantem o respeito pelas melhores práticas ambientais, um elevado nível de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais e a promoção do bem-estar animal.

Que não falte café!

O café é uma das bebidas mais adoradas em todo o mundo e é, sem dúvida, um bem de primeira necessidade para a maioria dos portugueses, que jamais dispensam um ou vários cafés ao longo do dia.

Feito a partir de sementes secas e torradas da cereja do café, a verdade é que o café é bem mais do que uma bebida. É o modo de vida e sustento de mais de 25 milhões de pequenos agricultores que dependem da indústria do café, em mais de 50 países.

Optar por café produzido de forma responsável, a nível social e ambiental é uma prioridade do Lidl, que, desde 2021, garante que mais de 70% do seu café de marca própria é certificado com UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade e UE Bio.

O que torna o chá do Lidl diferente?

Quente ou frio, herbal ou de frutos, o chá é a bebida ideal para qualquer ocasião e, por esse motivo, não é de admirar que seja a segunda bebida mais popular do mundo. Logo a seguir à água.

Dada a sua popularidade e procura, é fundamental garantir que os pequenos produtores de chá conseguem proteger as suas colheitas das alterações climáticas e recebem preços justos pelo seu trabalho.

O Lidl aposta em matérias-primas certificadas que ajudam esses pequenos produtores a proteger as suas colheitas, a aumentar os seus rendimentos e a proteger a biodiversidade das espécies envolventes.

No Lidl, 100% das matérias-primas dos chás verde, preto e rooibos têm certificação, e mais de 80% das matérias-primas dos seus chás e ervas possuem, pelo menos, uma das seguintes certificações: UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance e UE Bio.

Cacau de produção responsável O cacau é a planta que está por detrás da produção daquele que é um dos alimentos mais populares e apreciados do mundo: o delicioso chocolate. Afinal, quem é que não aprecia um chocolatinho? São poucos os que podem dizer que não. No entanto, a doçura do chocolate contrapõe-se muitas vezes às condições de trabalho pouco favoráveis dos produtores. Tendo essa realidade presente e para garantir que, além de salários e condições de vida e de trabalho justas, os produtores de cacau contam com ferramentas e conhecimento para lidar com os desafios ambientais que afetam as suas plantações, o Lidl apoia organizações internacionais reconhecidas no cultivo de cacau sustentável e tem 100% do seu cacau em produtos de marca própria certificado, com certificações como UTZ, Fairtrade ou Rainforest Alliance.

Comer peixe nunca soube tão bem

Já sabe o que vai comer na próxima refeição? O peixe é outro alimento-chave na mesa dos portugueses, sobretudo com a chegada das temperaturas mais quentes. Os pratos de pescado e marisco são os mais desejados para uma refeição leve e saudável.

Há todo um mundo de consumidores que têm no peixe a principal fonte de proteína, o que representa uma procura extraordinariamente elevada. No entanto, a sobrepesca pode resultar na extinção de diversas espécies e na destruição de ecossistemas marinhos. Por essas razões, o Lidl compromete-se a assegurar métodos de pesca responsáveis para os seus produtos, através de certificações MSC (Marine Stewardship Council) e ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Alerta, roupa mais sustentável!

O Lidl assume o compromisso de garantir uma fonte sustentável para os seus produtos têxteis. Nesse sentido, foi o primeiro retalhista a participar no Compromisso Detox da Greenpeace, que vista eliminar o uso de produtos químicos prejudiciais, reduzir a contaminação de águas residuais e diminuir a poluição.

De destacar as coleções de roupa Lupilu Pure Collection e Esmara Pure Collection, que utilizam algodão orgânico com certificação GOTS (Global Organic Textile Standard).

Esta certificação garante a rastreabilidade do algodão utilizado na coleção, desde a colheita – através de uma fabricação ambiental e socialmente responsável – até à rotulagem, já que os processos de produção e de transformação respeitam e melhoram as condições de trabalho, bem como a proteção do solo ou de recursos como água.

O Lidl também abraça a iniciativa Action Collaboration Transformation (ACT), na qual assinou uma declaração de intenções com o compromisso de garantir salários dignos para os trabalhadores nos países produtores da indústria têxtil e a preservação dos direitos humanos na cadeia de valor.

Uma alimentação mais consciente

Há muito que se tornou claro que aquilo que comemos tem impacto no clima, na vida na terra e na vida marinha. Sendo a alimentação sustentável e consciente a base da estratégia de sustentabilidade do Lidl, a insígnia procura disponibilizar aos clientes opções cada vez mais saudáveis e nutritivas, reduzindo ao mesmo tempo os impactos ambientais nas cadeias de fornecimento de matérias-primas. Nesse sentido, o Lidl disponibiliza uma oferta variada de produtos certificados, permitindo escolhas mais conscientes aos seus clientes. São exemplo disso os diversos produtos biológicos, através de uma agricultura sem recurso a fertilizantes e pesticidas químicos, que favorecem a preservação dos recursos naturais, a promoção da biodiversidade e a aplicação de normas de bem-estar animal.

O vegetarianismo e o veganismo são também tendências em crescimento e, no momento de compra, os clientes têm dificuldade em confiar e identificar este tipo de produtos. Assim, o Lidl aposta em produtos com a certificação V-Label, promovendo a transparência e o auxílio nas decisões de compra do consumidor.

Adicionalmente, o Lidl foi o primeiro supermercado em Portugal a abolir a venda de ovos frescos provenientes de galinhas criadas em gaiolas, vendendo exclusivamente ovos de solo ou biológicos nos seus produtos de marca própria.

Empenhado em cuidar do planeta, a defender os direitos humanos e a servir os seus clientes, o Lidl está comprometido com a sustentabilidade, presente ao longo de toda a sua cadeia de valor.

E, claro está, mantendo a premissa de uma oferta de máxima qualidade ao melhor preço.

Saiba mais sobre o significado de cada certificação neste site.