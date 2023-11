Encontros, amor e amizade: o seu “felizes para sempre” numa plataforma de encontros

Um dos grandes fatores determinantes da nossa felicidade são as nossas relações, de amizade ou amorosas, com os outros. Numa altura em que a vida em sociedade está cada vez mais distante, torna-se fundamental desenvolver relacionamentos com pessoas em quem confiamos verdadeiramente. Uma forma de conhecer novas pessoas e de encontrar alguém com quem criar laços afetivos, por exemplo, é através de sites de encontros e dating apps.

Ao longo dos anos, o online dating tem provado ser uma ferramenta bastante útil em conectar pessoas. Contudo, com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher o site de encontros ideal para o seu tipo de relacionamento. Cada aplicação tem as suas próprias características e público-alvo, o que significa que algumas são mais adequadas para relacionamentos sérios e duradouros, enquanto outras são direcionadas para encontros casuais ou ligações mais informais.

Neste artigo, explicamos como criar um perfil e exploramos os principais sites de encontros disponíveis para ajudar a escolher aquele que melhor atende às suas necessidades e preferências.

Em qualquer uma das plataformas, o primeiro passo é criar um perfil. Exemplifiquemos com o site de encontros Felizes.pt.

Desperte a curiosidade: como criar um perfil

Será necessário registar-se, criando uma conta no site. De seguida, deverá preencher o perfil com as informações mais relevantes sobre si, como nome, idade e até as suas características físicas (no caso do Felizes.pt, não existe exigência de fotografias, embora seja recomendável inserir).

Posteriormente, deve descrever-se de uma forma interessante e honesta. Indique quais os seus passatempos, o seu filme ou livro preferido, ou que tipo de culinária mais lhe agrada.

Apostar numa biografia que mostre a sua personalidade é sempre boa ideia, bem como revelar um facto curioso sobre si. Desta forma, atrairá perfis semelhantes ao seu, tendo mais hipóteses de fazer “match” (termo que simboliza o interesse mútuo entre dois utilizadores).

Em busca do par perfeito: como encontrar a alma gémea

Após ter completado todos os campos do seu perfil, o próximo passo é procurar pessoas e encontrar alguém do seu agrado com quem iniciar uma conversa. Basta clicar no menu “Procurar” e definir, nos filtros, se procura um homem ou uma mulher, em que localidade, de que idade e com que estado civil. Pode ainda aceder a mais filtros através da opção “pesquisa avançada”. Com uma busca filtrada, será mais fácil e eficaz encontrar a sua alma gémea. Analise os perfis que lhe surgem e, se assim o desejar, guarde aqueles de que mais gosta como favoritos, para depois visitá-los mais rapidamente.

Mostre interesse: cative na mensagem

Por último, dirija-se ao perfil que mais se enquadra dentro do que procura e envie-lhe uma mensagem agradável, revelando o seu interesse. Pode elogiar uma fotografia, comentar algum dos gostos da outra pessoa com o qual se identifica ou apenas perguntar como correu o dia. O importante é não ter receio de arriscar e de tomar a iniciativa. Lembre-se sempre: o não já o tem garantido, portanto nada tem a perder. Seguidamente, basta aguardar que a outra pessoa lhe responda. Todas as mensagens ocorrem na plataforma. Porém, podem trocar números de telemóvel e passar a conversar por essa via, desde que se sintam ambos confortáveis em fazê-lo.

Onze sites de encontros online para experimentar

Agora que já sabe o que fazer para criar um perfil no mundo dos encontros online, pode explorar algumas das mais conhecidas e referenciadas plataformas:

1. Felizes.pt

Site de encontros português, criado em 2014, direcionado para pessoas românticas e desenvolvido com especial atenção às necessidades das mulheres. Se procura um compromisso sério, ou uma segunda oportunidade no amor, irá certamente encontrar neste site de encontros outras pessoas com as mesmas características.

Já foram mais de 500.000 os portugueses que passaram pelo Felizes.pt e diariamente conta com centenas de novos registos, tornando-se assim mais fácil encontrar a pessoa certa em qualquer lugar de Portugal. Contrariamente à maioria dos sites de encontros que são constituídos por pessoas jovens, o Felizes.pt é direcionado para pessoas acima dos 30 anos, dando assim oportunidade às pessoas mais maduras de encontrarem o amor.

2. Bumble

Proporciona às mulheres o poder exclusivo de dar o primeiro passo após o “match”. Tradicionalmente, é o homem que tem a iniciativa de começar uma conversa para um possível relacionamento de amor ou amizade. O Bumble quer quebrar estas regras que considera antiquadas e dá a responsabilidade às mulheres para iniciarem as conversas.

3. Hinge

Possibilita aos utilizadores gostarem ou rejeitarem outros utilizadores que lhes são recomendados. Distingue-se por permitir gostar de partes específicas do perfil de alguém, em vez de todo o perfil. Tem como lema “a única aplicação de encontros concebida para ser apagada”, o que por outras palavras quer dizer que o objetivo é criar relações duradouras e não apenas encontros rápidos.

4. Eharmony

Concentra-se em ajudar as pessoas a encontrarem relacionamentos longos e verdadeiros, usando um algoritmo de correspondência avançado e uma ampla variedade de recursos adicionais para auxiliar os utilizadores a construir relações saudáveis.

5. OurTime

Direcionada a pessoas acima dos 50 anos, que procuram relações amorosas ou amizades. Destaca-se por disponibilizar recursos exclusivos, como a capacidade de pesquisar perfis com base em critérios específicos e dicas para ajudar a maximizar as chances de encontrar um parceiro compatível.

6. SilverSingles

Foca-se em conectar pessoas solteiras com mais de 50 anos, que procuram relacionamentos sérios e duradouros. O site é pensado para atender às necessidades específicas dessa faixa etária, oferecendo um ambiente seguro e amigável para as pessoas encontrarem um parceiro compatível.

7. Grindr

Dirigida às comunidades gay, bissexual, transexual e queer. Diferencia-se por não proibir a criação de nomes fictícios nem exigir a utilização de fotografias ou a exibição pública da idade. A app apresenta um mosaico com vários perfis em que são exibidos, em primeiro lugar, aqueles que se encontram geograficamente mais próximos do utilizador, para facilitar a procura do “match perfeito”.

8. HER

Uma das principais plataformas de namoro para mulheres LGBTQ+. Permite que as utilizadoras se conectem com outras mulheres, com interesses semelhantes, na sua localidade, participem em eventos e conversem em grupos temáticos. Por reunir uma forte comunidade, tem uma equipa dedicada a monitorizar e moderar a plataforma, garantindo um ambiente seguro e inclusivo para todas as utilizadoras.

9. Taimi

Tem como objetivo fornecer um espaço seguro e inclusivo para a comunidade LGBTQ+ se conectar e encontrar amor, amizade ou relacionamentos sérios. Compromete-se, nomeadamente, com a segurança de quem a utiliza, fornecendo recursos de verificação de perfil para garantir que os utilizadores são quem dizem ser.

10. Badoo

Muito popular, conta com utilizadores de várias idades e orientações sexuais. É frequentemente usada para encontros casuais e conexões mais informais. Com a devida precaução e cuidado, pode ser uma ótima opção para quem procura um relacionamento online.

11. Happn

Utiliza a geolocalização para encontrar alguém com quem tenha algo em comum: que frequente os mesmos lugares ou, simplesmente, que já tenha passado por si na rua.

Deparar-se com a sua alma gémea online é agora possível, mais do que nunca. Entre num desses sites de encontros hoje, siga as nossas dicas e descubra o seu final feliz amanhã.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Felizes.pt