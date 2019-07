Endesa propõe poupanças imediatas

Gosta de estar sempre conectado às novidades tecnológicas? Valoriza a paz e a tranquilidade de ter uma conta de eletricidade e gás certa ao final do mês? Talvez aprecie, acima de tudo, uma maior poupança nas faturas. Seja qual for o perfil, a Endesa tem a solução indicada, para eletricidade e para gás. Basta escolher a opção que mais se adequa e tudo flui naturalmente.

Traga um amigo também

As faturas da casa são das que mais pesam no bolso dos portugueses. Todos sabemos que o final do mês é sinónimo de contas de subtrair. Para a Endesa, o importante é que o cliente consiga, efetivamente, poupar. Para ajudar nessa poupança, a companhia oferece vantagens exclusivas aos clientes.

Uma delas pode passar pelo Plano Amigo, através do qual, por cada amigo recomendado que contratar tarifas Endesa, o cliente tem direito a um euro de desconto por mês e o amigo usufrui da mesma poupança. A outra boa notícia é que este plano, válido para qualquer tipo de tarifa Endesa, não tem limite de amigos. Quantos mais amigos trouxer, maior será a poupança no final do mês. Cinco amigos representam cinco euros que poupa, mas 10 amigos são menos 10 euros na fatura da eletricidade e gás.

Como usar o Plano Amigo

Os descontos são válidos enquanto ambos permanecerem clientes da Endesa. E é tão fácil usufruir deles. Depois de falarem sobre as tarifas Endesa, deve indicar o seu Código do Plano Amigo. O posterior processo de adesão pode ser feito através de vários canais:

- Lojas do Cidadão

- Linha de Apoio ao Cliente 800 101 030

- Endesa Online

- Escolhaendesa.pt

Uma vez confirmado o código do padrinho e validada a adesão, o contrato do amigo é ativado e os dois começam logo a poupar.

Um clube aberto a todos e um guru da energia

Para receber os novos clientes de braços abertos, a Endesa conta ainda com um clube próprio. O Clube Endesa assegura ofertas exclusivas aos clientes, contando com um catálogo com mais de duas mil marcas diferentes, vários descontos e experiências verdadeiramente inesquecíveis.

Já ouviu falar numa espécie de guru energético? A Endesa explica-lhe tudo através do serviço infoEnergia. Trata-se do primeiro serviço de informação e aconselhamento personalizado para que possa controlar e gerir o consumo elétrico da casa, da melhor forma possível.

Destinado aos clientes com potências contratadas inferiores a 20,7 kVA, o infoEnergia permite:

Compreender – Ajuda a conhecer os seus hábitos de consumo energético por via da informação disponibilizada;

Melhorar – Ajuda a melhorar os hábitos de consumo e eficiência energética graças à consultoria energética prestada;

Comparar – Ajuda a comparar o seu consumo energético com o de habitações semelhantes à sua;

Poupar – No final, ajuda a poupar ainda mais na fatura mensal.

Menos papel, mais descontos extras

Aproveite ainda os descontos extras ao optar pelo débito direto e a fatura digital. Desta forma, as faturas são pagas a tempo e horas e contribui igualmente para um ambiente mais verde, evitando o papel.

Simples, cómodo e livre de preocupações!