Espondilite anquilosante: 6 relatos de como é viver com a doença

Uma dor nas costas nem sempre é só uma dor nas costas. Sem alarmismos, é essencial que se ouçam os sinais do corpo com atenção, para saber distinguir se algum sinal é, afinal, um sintoma. A espondilite anquilosante (EA) é uma doença pouco conhecida da população. Estima-se que tem uma média de atraso de diagnóstico médico de oito anos, motivo pelo qual a divulgação e o conhecimento generalizado são tão importantes.

A nova área do site METAS – Desafios e Vitórias traz aos leitores um maior conhecimento sobre a doença, os seus sintomas e como viver com a mesma. O Record, em parceria com a Novartis, tem um canal que pretende criar awareness sobre a doença, mas também provar que viver com qualidade, com espondilite anquilosante, é possível. Para isso é necessário praticar algumas modalidades desportivas com regularidade e ter uma alimentação saudável. A natação é, por excelência, o desporto recomendado para doentes com EA, e estes doentes provaram ter a lição estudada. O apito inicial desta partida deu-se no Torneio EA Team, no qual seis equipas competiram pela mesma causa: alertar para a EA.

Rostos de vitória

A competição foi o mote para conhecer seis pessoas diagnosticadas com espondilite anquilosante. Em METAS – Desafios e Vitórias , conhecemos a jornada e os desafios de João, Jorge, Luís, Sandra, Sílvia e Tiago.

O caminho, mais ou menos longo, até ao diagnóstico, as dificuldades, as vitórias e as esperanças futuras estão de viva voz, para provar que todos os desafios podem ser vitórias. A distância geográfica ou os percursos distintos podem separá-los, mas em comum têm uma doença que precisa de ser ouvida e um tratamento que os ajudou: a natação.

Viver com EA

O jornal desportivo por excelência em Portugal tem agora, na sua equipa, o canal METAS – Desafios e Vitórias , pela importância que o desporto tem no curso da doença e por ser, também por excelência, o canal em que os desafios e as vitórias são sentidos com mais vigor.

O objetivo do projeto é, também, disponibilizar ferramentas para se enfrentar a espondilite anquilosante, com um guia para consulta sobre como viver com EA e um programa de exercícios adaptados e adequados aos doentes, de forma a conseguirem uma boa mobilidade.